Спасатели нагрянут с проверками в школы и детсады

На этой неделе инспекторы Спасательного департамента проверят соблюдение требований пожарной безопасности в учебных учреждениях по всей Эстонии. Спасатели проверят системы раннего обнаружения возгорания и соблюдение требований безопасной эвакуации.
По словам эксперта отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Райна Пыллу статистика рейдов за прошлый год заставила работников ведомства побеспокоится. Тогда, более чем в половине проверенных учебных заведений были обнаружены серьезные недочеты.
«Мы по-прежнему видим одни и те же недочеты, которые связаны с требованиями по эвакуации. Очень жалко, что в зданиях, где находится так много людей, большинство из которых дети, пренебрегают пожарной безопасностью», - сказал Пыллу.
Он отметил, что безопасность зависит не от установленного оборудования, а от людей, которые находятся в здании и их осведомленности о правилах поведения во время опасности. «Если правление школы или детского сада беспечно относится к требованиям пожарной безопасности, то такое же отношение будет и у работников этого учреждения. Стоит помнить, что жизни спасает не оборудование, а люди сами», - подчеркнул Пыллу.
В ходе предыдущих рейдов в учебные заведения были обнаружены недочеты в виде открытых противопожарных дверей, захламленных эвакуационных путей, необслуженных или находящихся не в рабочем состоянии систем пожарной сигнализации.
На этот раз внимание инспекторов сосредоточится и на системах пожарной сигнализации, а также на работе предприятий, который осуществляют надзор и обслуживание таких систем.
«Существуют разные решения и системы пожарной безопасности, однако, польза есть только от систем, которые находятся в рабочем состоянии и которые регулярно обслуживают. В этом важная роль предприятий, которые осуществляют обслуживание таких систем. Если в работе системы обнаружены неполадки, то обязанностью предприятия является оповестить об этом клиента, а в сотрудничестве с владельцем здания как можно быстрее устранить эти недочеты, - рассказал Пыллу. - В учебных заведениях должна быть система раннего обнаружения возгорания, а также проработана схема безопасной эвакуации».
«Пожарная безопасность и безопасность в целом очень важные темы для учебных заведений», - отметил руководитель отдела государственного имущества Министерства образования и науки Индрек Рийсаар. Он рассказал, что большинство школ находятся под ответственностью местных самоуправлений, а за выполнение требований пожарной безопасности в государственных школах отвечает министерство.
«Мы регулярно проверяем государственные учебные заведения по теме пожарной безопасности. В этом году мы инвестировали в пожарную безопасность каждой второй школы. Несмотря на это, мы приветствуем рейды Спасательного департамента в учебные заведения. Такие рейды помогают составить общую картину состояния зданий, а также выполнение обязательных требований пожарной безопасности», - сообщил Рийсаар, а также добавил, что имитировать кризисные ситуации является обязательным как для учителей, так и учеников учебных заведений.
В Эстонии более 600 детских садов, 530 общеобразовательных школ, 37 прикладных учебных заведений, 19 высших учебных заведений 750 школ по интересам.
Спасательный департамент проверят соблюдение правил пожарной безопасности ежедневно. Также департамент проводит различные рейды по всей Эстонии. Системные рейды помогают создать общую картину по пожарной безопасности.