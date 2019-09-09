Министерство финансов представило важнейший экономический прогноз

По сравнению с весенним прогнозом, который предполагал, что рост ВВП в будущем году составит 2,7 процента, нынешний прогноз указывает на замедление роста в 0,5 процентных пункта.

"Экономический рост уже некоторое время замедляется в связи с ослабевшей зарубежной средой. Спрос ограничивает на местном рынке энергетику и строительный сектор. Потребители проявляют умеренность, рост инвестиций происходит пульсирует, ВВП Эстонии в следующем году по оценке Министерства финансов вырастет на 2,2 процента, однако в дальнейшем рост должен ускориться",- отмечает министерство.

По оценке Министерства финансов, индекс потребительских цен вырастет как в этом, так и в 2020 году на 2,2 процента. Если в следующем годы прогноз на рост цен остается без изменений, то рост на этот год откорректирован на 0,1 процентных пункта в сторону ускорения.

"Ожидается умеренный рост цен, он произойдет прежде всего за счет удорожания продуктов питания и услуг",- отмечает Минфин.

Согласно прогнозу, средняя зарплата в этом году вырастет до 1404 евро, а в будущем до 1484 евро, по сравнению с весенним прогнозом показатели увеличены соответственно на 6 и 13 евро. По сравнению с весенним прогнозом рост реальной зарплаты будет в этом году на 0,6, а в будущем на 0,4 процентных пункта быстрее.