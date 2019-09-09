Министерство финансов представило важнейший экономический прогноз

Министерство финансов откорректировало свой экономический прогноз роста экономики на этот год на 0,2 процентных пункта до 3,3 процента. На будущий год Минфин ожидает роста ВВП в размере 2,2 процента.
По сравнению с весенним прогнозом, который предполагал, что рост ВВП в будущем году составит 2,7 процента, нынешний прогноз указывает на замедление роста в 0,5 процентных пункта.
"Экономический рост уже некоторое время замедляется в связи с ослабевшей зарубежной средой. Спрос ограничивает на местном рынке энергетику и строительный сектор. Потребители проявляют умеренность, рост инвестиций происходит пульсирует, ВВП Эстонии в следующем году по оценке Министерства финансов вырастет на 2,2 процента, однако в дальнейшем рост должен ускориться",- отмечает министерство.
По оценке Министерства финансов, индекс потребительских цен вырастет как в этом, так и в 2020 году на 2,2 процента. Если в следующем годы прогноз на рост цен остается без изменений, то рост на этот год откорректирован на 0,1 процентных пункта в сторону ускорения.
"Ожидается умеренный рост цен, он произойдет прежде всего за счет удорожания продуктов питания и услуг",- отмечает Минфин.
Согласно прогнозу, средняя зарплата в этом году вырастет до 1404 евро, а в будущем до 1484 евро, по сравнению с весенним прогнозом показатели увеличены соответственно на 6 и 13 евро. По сравнению с весенним прогнозом рост реальной зарплаты будет в этом году на 0,6, а в будущем на 0,4 процентных пункта быстрее.
Рынок труда Эстонии по оценке Министерства финансов находится в хорошем состоянии. "Средняя зарплата продолжает расти быстрыми темпами. Рост зарплаты в будущем году может замедлиться в соответствии с охлаждением экономики. Замедление роста зарплаты отчасти компенсируется замедлением роста цен. Безработица останется низкой - на уровне 5 процентов", - отмечает Минфин.