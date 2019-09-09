Кремль. Иллюстративное фото. ФОТО: SCANPIX

Главный итог губернаторских выборов в России - ставленники Кремля смогли обойтись без вторых туров голосования. Год назад этого не удалось сделать руководителям четырех регионов, все они лишились своих постов, причем в трех регионах к власти в итоге пришли представители ЛДПР и КПРФ.

8 сентября прошли прямые выборы 16 руководителей российских регионов (в Ингушетии главу избирал местный парламент). И везде, как объявили региональные избирательные комиссии, действующие губернаторы или врио губернатора, по предварительным данным, набрали больше 50% голосов.

Меньше всего удалось получить врио губернатора Сахалинской области Валерию Лимаренко - 56,15% после обработки 100% бюллетеней. Это не стало сюрпризом. Эксперты прогнозировали, что ставленник Кремля на Сахалине рискует столкнуться со вторым туром после того, как в прошлом году его назначили вместо Олега Кожемяко, отправленного на выборы в Приморье.

В зону риска эксперты включали также врио главы Алтая Олега Хорохордина - ему также пророчили второй тур, но в итоге он набрал, согласно данным системы ГАС "Выборы", 58,82% голосов.

Эксперты, готовившие прогноз "Давыдов.Индекс", к числу аутсайдеров также относили руководителей Волгоградской, Вологодской и Астраханской областей. Эти же три региона называли эксперты близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества.

В итоге областные избиркомы в этих регионах отчитались утром в понедельник о цифрах, значительно превышающих необходимые для победы в первом туре 50%. У врио губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова - 76,81% голосов (100% протоколов), у действующего губернатора Вологодской области Олеге Кувшинникова - 62,21% голосов (после обработки 90,3% протоколов).

А врио главы Астраханской области Игорь Бабушкин, согласно данным облизбиркома, получает 75,64% голосов, хотя, по мнению экспертов, его назначение Кремлем могло вызвать недоумение у местных жителей. Президент Владимир Путин назначил его только 5 июня, отправив в отставку Сергея Морозова. И Морозова, и его сменщика Бабушкина считают силовиками: первый был помощником министра обороны, а еще раньше работал в Федеральной службе охраны, второй, как сообщалось, служил в подразделениях ФСБ, имеет звание полковник запаса.

Отдельное внимание привлекает ожидаемая победа врио губернатора Петербурга Александра Беглова, который после обработки 90,11% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 64,56% (данные информационного центра ЦИК России). При этом экзитпол ВЦИОМ накануне давал Беглову меньше - 56%.

Незадолго до выборов из кампании вышел коммунист Владимир Бортко, считавшийся самым сильным соперником Беглова. Это вызвало очередной скандал, череда которых и без того сопровождала продвижение Беглова в губернаторы. У ставленника Кремля осталось только два соперника - Надежда Тихонова из "Справедливой России" (получила 16,88%, согласно предварительным данным) и выдвигающийся от "Гражданской платформы" Михаил Амосов (15,92%).

Прошедшие в воскресенье выборы в Петербурге (там избирали еще и муниципальных депутатов) наблюдатели также оценивали как скандальные.

Самый большой процент голосов на губернаторских выборах получил врио Забайкальского края Александр Осипов - 89,61% (по результатам обработки 100% протоколов). Победу также одерживают Алексей Текслер в Челябинской области, Денис Паслер в Оренбургской области, Андрей Чибис в Мурманской области, Бату Хасиков в Калмыкии и Радий Хабиров в Башкирии (башкирские выборы всегда давали высокие результаты для кандидатов власти, но Хабиров, набравший 82%, уступил Осипову из Забайкалья).

Удалось также избраться губернатору Владимиру Владимирову в Ставропольском крае, врио губернатора Липецкой области Игорю Артамонову (выходец из Сбербанка) и врио главы Курской области Роману Старовойту.

Провалы Кремля 2018 года

В 2018 году в России избирали глав 22 регионов, в четырех из которых - Хакасии, Владимирской области, Хабаровском и Приморском краях - кандидаты от власти не смогли победить в первом туре.

В Хакасии второй тур был назначен после того, как действующего главу республики Виктора Зимина неожиданно обошел 30-летний коммунист Валентин Коновалов. За два дня до второго тура Зимин снялся с выборов, а затем голосование переносилось еще дважды из-за того, что соперники Коновалова снимали свои кандидатуры. В итоге Коновалов, несмотря на попытки избиркома Хакасии отменить его регистрацию, остался единственным кандидатом во втором туре, и по его итогам набрал больше 50% голосов.

Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова не смогла победить депутата областного заксобрания от ЛДПР Владимира Сипягина. За несколько дней до второго тура Орлова выпустила видеообращение, в котором признала, что "где-то недоглядела" и пообещала провести демократические реформы. Владимирцы, судя по всему, Орловой не поверили: 57% проголосовавших во втором туре поддержали Сипягина.

В Хабаровском крае развернулось противостояние между действующим губернатором Вячеславом Шпортом и кандидатом от ЛДПР Сергеем Фургалом. После того, как в первом туре они оба набрали по 35% голосов, действующий глава региона предложил своему сопернику стать его первым заместителем. Фургал это предложение принял, но снимать свою кандидатуру с выборов не стал. Второй тур завершился уверенной победой кандидата от ЛДПР - он получил почти 70% голосов.

Драматическая ситуация сложилась на выборах в Приморье, где губернатора удалось избрать только с третьей попытки. В ходе голосования во втором туре там лидировал коммунист Андрей Ищенко, однако после подсчета 99% протоколов действующий глава региона Андрей Тарасенко внезапно вырвался вперед. Это вызвало волну возмущения и результаты выборов были отменены.

КПРФ настаивала на том, что победителем должен быть объявлен Ищенко, и отказалась выдвигать нового кандидата. Ищенко пытался пойти на новые выборы в качестве самовыдвиженца, но не смог пройти муниципальный фильтр. В итоге победу на новых выборах одержал назначенный Путиным врио губернатора Олег Кожемяко.