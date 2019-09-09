Пилоты British Airways начали первую в истории авиакомпании всеобщую забастовку

В протестной акции 9-10 сентября участвуют все 4,3 тысячи пилотов авиакомпании, требующих увеличения заработной платы. Только в первый день забастовки могут быть отменены большинство из 850 регулярных рейсов. По данным Financial Times, в течение 48 часов British Airways обычно выполняет около 1700 полетов.

Один день забастовки обойдется в 40 миллионов фунтов

Один день забастовки обойдется British Airways в 40 миллионов фунтов стерлингов, заявил британский профсоюз пилотов BALPA в Twitter 8 сентября. При этом разногласия между профсоюзом и авиакомпанией касательно повышения зарплат, по данным BALPA, составляют 5 миллионов.

We put forward a proposal to BA management last Wednesday that would have enabled us to call off the strikes for Monday and Tuesday.



BA didn't reply.#BAstrike https://t.co/xV8gWKYNwS



(1/2) — BALPA (@BALPApilots) 8 сентября 2019 г.

Авиакомпания принесла пассажирам извинения за связанные с забастовкой неудобства. "Мы по-прежнему готовы и хотим вернуться к переговорам с BALPA", - указывается в заявлении, размещенном в Twitter. Представитель British Airways в интервью Finantial Times указал, что компания сделала все возможное, чтобы защитить клиентов от дальнейших сбоев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 6 сентября призвал стороны вернуться за стол переговоров и урегулировать разногласия.

Следующие забастовки

Аналогичные протестные акции BALPA планирует провести 27 сентября и, возможно, перед зимними праздниками.