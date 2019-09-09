Контавейт вернулась в топ-20, Канепи вылетела из первой сотни

В опубликованном новом рейтинге Женской ассоциации тенниса Анетт Контавейт вернулась после пары недель отсутствия в первую двадцатку табеля о рангах.
Контавейт улучшила свой рейтинг на две позиции и теперь занимает 19-е место, а Кайа Канепи не смогла защитить добытые на прошлом US Open рейтинговые очки и потеряла почти 30 позиций, упав с 82-го на 109-е место.
Первую строку рейтинга снова заняла австралийка Эшли Барти, второй стала чешка Каролина Плишкова, третье место занимает украинка Элина Свитолина.