Пн, 9.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Венецию за 76 евро!

Венеция.

ФОТО: Sergey Borisov/PantherMedia / Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 38 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 150 евро

Туда-обратно из Таллинна в Дубровник начиная со 187 евро

Туда-обратно из Таллинна в Армению начиная со 197 евро

Туда-обратно из Таллинна в Таиланд начиная с 461 евро

Туда-обратно из Риги на Сейшельские острова начиная с 559 евро

Туда-обратно из Стокгольма на Коморские острова начиная с 456 евро

Туда-обратно из Риги на юг Франции начиная с 45 евро

Туда-обратно из Риги в Порту начиная с 53 евро

Туда-обратно из Риги на Сицилию начиная с 71 евро

Туда-обратно из Таллинна в Венецию начиная с 76 евро

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