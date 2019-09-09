Выборы без выбора: как кремлевский ставленник стал губернатором Санкт-Петербурга

Чем закончатся выборы губернатора в Санкт-Петербурге местные жители предполагали заранее. Победитель, набравший 56% голосов избирателей при явке в 41,62%, Александр Беглов еще на должности временно исполняющего обязанности губернатора активно позиционировался провластными СМИ, как будущий градоначальник. Несмотря на то, что до 25 мая Беглов официально не объявлял о своем участии в выборах, в ряде городских изданий будущий глава региона еще с прошлой осени упоминался как «действующий губернатор» без приставки врио (временно исполняющего обязанности — прим. авт.).

Лояльность российской политической элиты Александр Беглов заработал в конце 90-х. С 91-го по 97-й год он работал главным инженером российского-немецкого предприятия «Мелазель». Считается, что в те годы он познакомился с Владимиром Путиным, который занимал пост председателя Комитета по внешним связям в петербургской мэрии. Хотя сам чиновник давнее знакомство с действующим президентом отрицает, зарегистрировал его предприятие именно этот орган. В нулевые Беглов впервые стал врио губернатора Санкт-Петербурга, чтобы в рамках партии «Единая Россия» обеспечить передачу власти от Владимира Яковлева к Валентине Матвиенко. После проигрыша Матвиенко Беглов отправился строить карьеру в Москву.

В 2010-м Александр Беглов рассматривался Кремлем, как один из возможных кандидатов на пост мэра Москвы. В 2011-м году — на пост губернатора Санкт-Петербурга. Тем не менее реальное назначение случилось спустя восемь лет. Третьего октября 2018-го года он стал временно исполняющим обязанности губернатора. Не смотря на усиленную работу пиар-служб и пропаганды со стороны СМИ, всенародную любовь нынешний градоначальник сыскать не смог. Во время работы он допустил ряд серьезных ошибок с последующим репутационным ущербом.

Зимой 2019-го, когда коммунальные службы не смогли справиться с уборкой улиц, Беглов предпринял сомнительный с точки зрения пиара ход и раздал сотрудникам администрации подписанные им же лопаты, чтобы те присоединились к очистке улиц. Так образовался локальный мем «лопата Беглова», олицетворяющий собой бесхозяйственность временного губернатора. Халатность администрации не прошла бесследно для местных жителей: в период с января по март 3755 человек получили травмы из-за гололеда, 91 человек — из-за падения снега и льда с крыш, один человек погиб (по данным Комитета по здравоохранению — прим.авт.).

Еще один петербургский мем «труба Беглова» возник зимой этого года, после того, как губернатор взял под контроль ремонтные работы на проспекте Большевиков. Попытка починить прорвавшийся водопровод оставила без отопления 485 домов. Во время ликвидации последствий обрушения здания университета ИТМО чиновник «якобы» вывел из завалов преподавательницу математики Наталью Серебрянскую, позируя на камеры. Под его управлением случился разгон либеральных участников первомайской демонстрации, в ходе которого было задержано 68 человек.

Многочисленные нарушения в ходе избирательной кампании Александра Беглова также не остались без внимания местных жителей. В июне этого года, несмотря на запрет любого рода агитации на территории подземки, на 59 станциях метрополитена организовали сбор подписей в его поддержку. Сюда же входят попытка раскрутить деятельность будущего губернатора с помощью роликов на центральных улицах города под видом социальной рекламы. В ходе предвыборной гонки независимые кандидаты были устранены избирательными комиссиями и горизбиркомом. Среди них депутат Госдумы, режиссер фильма «Собачье сердце» Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, и лидер фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

Сами выборы по традиции не обошлись без происшествий. По данным движения в защиту прав избирателей «Голос» было выявлено 276 нарушений. Самые впечатляющие среди них — напали минимум на трех членов УИК (член участковой избирательной комиссии — прим.авт.). Члена УИК Петроградского района Анну Шлейникову облили зеленкой. СМИ и наблюдатели регулярно сообщали о вбросе бюллетеней. В 11 участковых комиссиях зафиксировали похищение урн с бюллетенями для голосования на дому. В УИК Купчино поступило 300 заявок для надомного голосования, при этом норма бюллетеней — 20 штук. После чего наблюдатели отправились в погоню за автомобилем, в который погрузили урны.

Но даже протекции Кремля, агитации со стороны провластных СМИ, устранения конкурентов и массовых нарушений в ходе голосования оказалось недостаточно. Антирейтинг действующего губернатора и его неуклюжая избирательная кампания отразились на явке избирателей. Не смотря на то, что после подсчета голосов председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко назвал цифру в

41,62%, есть основания думать что явка сильно завышена — по данным на 18:00 она колебалась в районе 23,69%. То есть за оставшиеся два часа голосования явка выросла в два раза.