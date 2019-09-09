Закон о заказе произведений искусства становится испытанием для заказчиков

После принятия в 2011 году Закона о заказе произведений искусства общественное пространство страны обогатилось 60 произведениями искусства. Наряду с привычными скульптурами и картинами в конкурсах все чаще участвуют видео- и аудиоинсталляции, передает Rus.ERR.
"Закон все же говорит о заказе произведений изобразительного искусства, и несколько лет назад его даже пришлось уточнить", – сказала радионовостям ERR Соомре.
Необходимость выбрать произведение искусства стало испытанием для расположенного в башне Толстая Маргарита Эстонского морского музея.
"Задача музея – сделать экспозицию заметной, а художники в свою очередь хотят, чтобы их произведение бросалось в глаза и было достойно представлено", – рассказала руководитель проектов постоянной экспозиции музея Карен Ягодин.