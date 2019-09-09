Пн, 9.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Закон о заказе произведений искусства становится испытанием для заказчиков

Закон о заказе произведений искусства становится испытанием для заказчиков

Картины. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

После принятия в 2011 году Закона о заказе произведений искусства общественное пространство страны обогатилось 60 произведениями искусства. Наряду с привычными скульптурами и картинами в конкурсах все чаще участвуют видео- и аудиоинсталляции, передает Rus.ERR.

"Закон все же говорит о заказе произведений изобразительного искусства, и несколько лет назад его даже пришлось уточнить", – сказала радионовостям ERR Соомре.

Необходимость выбрать произведение искусства стало испытанием для расположенного в башне Толстая Маргарита Эстонского морского музея.

"Задача музея – сделать экспозицию заметной, а художники в свою очередь хотят, чтобы их произведение бросалось в глаза и было достойно представлено", – рассказала руководитель проектов постоянной экспозиции музея Карен Ягодин. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ