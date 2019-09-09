Видео читательницы: хочешь в ухо - сходи в Rimi?

«В воскресенье, 8 сентября, около двух часов дня я зашла в магазин Rimi, расположенный по адресу Калевипоя пыйк, 8. Я стояла в длинной очереди, поскольку работала только одна касса, а работники магазина активно передвигали по магазину тележки с продуктами. Одна из работниц направила такую тележку на меня, практически наехав ею мне на ноги.

Я стояла в очереди между двумя стеллажами и деваться, то есть отступать в сторону, мне было некуда, о чем я ей и сообщила. Тут же к ней подбежала еще одна работница – в черной форме, без бейджика – и стала сама толкать тележку на меня. Эта женщина вела себя очень агрессивно, и у меня создалось впечатление, что она была нетрезва: она несла какой-то бред, ругалась матом, пыталась со мной подраться, швыряла коробки, которые попадались ей под руку, и одной коробкой даже попала мне по уху.

Я сняла – как сумела в этой ситуации – происходящее на телефон, но это было трудно. Женщина в черном какое-то время буйствовала, потом куда-то убежала. Работники магазина отказались объяснить, кто и что это было, объяснив свой отказ тем, что заведующей нет на месте», – рассказывает шокированная произошедшим Марина.

Вернувшись домой, она тут же написала жалобу в руководство Rimi, затем обратилась в редакцию. «Я не хочу, чтобы это было спущено на тормозах и жертвой подобных инцидентов стал кто-то еще», – говорит Марина.