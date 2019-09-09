Для каждого своя – «Своя правда»

Ток-шоу такого формата, с присутствием в кадре одновременно до полусотни участников, конкретно в ЭТОМ пространстве еще не было. Для эстонской аудитории – да: были, есть и, надо полагать, будут. А для русской «Своя правда» – первый опыт подобного рода. То есть уже одним этим обстоятельством команда канала заслуживает всяческого одобрения и поощрения.

Театр, как принято считать, начинается с вешалки. Телепередача начинается с названия. А любое название должно быть зрительно/содержательно подтверждено и закреплено, поскольку речь идет о визуальном СМИ. И подтверждено даже столько не буквами, из которых это название сложено, сколько, я бы сказал, на рефлекторно-подсознательном уровне.

Постараюсь объяснить на примерах.

Название «Своя правда» предполагает, что у каждого она – собственная. Что каждый по-своему прав. В философии это называется «единство и борьба противоположностей».

Лесник, который выращивает лес, и строитель, который этот лес рубит, чтобы из бревен построить дом. Пешеход, которому надо перейти дорогу, и водитель, которому надо в тот же момент по этой дороге проехать… и так далее. Я не говорю о таких крайностях, как жертва и преступник, агрессор и защищающийся – это отдельная тема.

А «Своя правда» – это СВОЯ правда, и у всех она разная. Потому что мы сами – разные. Высокие и низкие, молодые и старые, худые и толстые, мужчины и женщины, наконец. А вот этой разности с первых же кадров передачи как раз не ощущается. Обе ведущие – женщины, обе примерно одного возраста. Их даже зовут одинаково, что, впрочем, очень удобно, если встать между ними и загадать желание… Правда, они одеты в платья разного цвета: одна в красном, вторая в синем.

Только не надо обвинять меня в сексизме. Более горячего сторонника равноправия полов, чем я, вам будет трудно найти. Просто борьбу за равенство в его формальном понимании мы уже проходили. Мы стирали разницу между городом и деревней, между умственным трудом и физическим, между мужчиной и женщиной…

Это привело к тому, что женщины стали класть дороги – и асфальтовые, и рельсовые, а толстозадые и пузатые мужики, бессчётно расплодившиеся по разным конторам и управлениям, ничего тяжелее авторучки поднимать не желали. В крайнем случае – столовую ложку. Не хотелось бы повторения такой истории…

Давайте говорить друг другу комплименты!

Вообще-то эти соображения могли прийти в голову и при просмотре передачи, так сказать, извне. Но там, «внутри», они почему-то показались мне важными. Может быть, не драматичными и уж точно не судьбоносными, но, во всяком случае, достойными внимания. И вообще, находясь, по выражению одного из персонажей «Сказки о Тройке» братьев Стругацких, «там, у нея внутре», видишь происходящее под другим углом. Например, тех, кого сами телевизионщики называют зрителями в студии.

На экране телевизора эти люди появляются изредка – как фон при выступлениях героев или экспертов (в терминологии авторов передачи). Или когда микрофон попадает в руки кого-то из них - зрителей. Но когда сидишь напротив этих людей в студии, ты имеешь возможность разглядеть их лица. И поверьте, этой аудитории не надо было делать «отмашку», когда смеяться, а когда осуждающе гудеть. Хотя по опыту общения с коллегами знаю, что, скажем, в передачах каналов… Впрочем, не будем злословить!

Так вот: более заинтересованных, искренне, без фальши, лиц я давно не видел. Разве что на захватывающем спектакле (а таких раз-два, и обчелся) или во время лекции популярного профессора в университете. Скажем, Юрия Михайловича Лотмана…