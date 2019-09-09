Для каждого своя – «Своя правда»
Этим летом мне повезло стать участницей записи первого выпуска ток-шоу «Своя правда», запущенного в новом сезоне на канале ЭТВ+.
Чтобы не путаться в формулировках и не перевирать планы и задачи авторов проекта, процитирую фрагмент опубликованного сайтом ERR.EE еще в июне интервью, в котором главный редактор телеканала анонсирует новый проект: «В передаче "Своя правда" будут обсуждать острые проблемы и спорные вопросы, которые волнуют общество. Каждая тема будет проиллюстрирована конкретным человеческим примером из повседневной жизни. Участвовать в передаче будут от пяти до семи экспертов и обычные зрители».
Поверхностный взгляд изнутри
И еще одна цитата – уже из беседы с одной из соведущих «Своей правды» Еленой Повериной (её alter ego – известная российская телезвезда Елена Ханга) в студии «Кофе+» утром 2 сентября, в день премьерного выхода в эфир нового цикла: «В первом выпуске "Своей правды" в качестве зрителей в студии участвуют около 40 человек. И это не пассивные зрители – они имеют полное право быть активными участниками дискуссии. Помимо этого у нас есть герои, на которых мы и делаем передачу, а также эксперты. Эксперты – это политики и чиновники, которых мы сознательно уводим на второй план, поскольку на первом, по нашему мнению, должны оказаться простые чувства и простые истины».
Конечно, по одной передаче трудно, а пожалуй, и вовсе невозможно судить о том, насколько удалось реализовать названные цели. И даже по двум (эфир второй – в понедельник, 9 сентября). Да я и не ставлю перед собой такую задачу. Мои намерения куда скромнее: поделиться с читателем и (потенциальным?) телезрителем своими впечатлениями от того, что мне удалось увидеть изнутри, находясь в студии и принимая участие в многостороннем диалоге, который стал основой для передачи, вышедшей на экраны телевизоров; и затем сопоставив «заготовку» с «изделием». Предлагаемый текст – не анализ и даже не попытка такового. Это просто взгляд профессионального дилетанта, попавшего на кухню в тот момент, когда там изготавливалось будущее блюдо, и успевшего принять участие в смешивании ингредиентов и снятии пробы…
О профессиональном дилетантизме – это не для красного словца. Какое-то время я сотрудничал с ЭТВ, и хотя это было давно и совсем в другом формате (короткие видео-зарисовки или интервью в студии), все-таки некоторое представление о том, «как делается телевидение», я имею.
Почувствуйте разницу!
Первый вопрос, который напрашивается сам собой: а нужна ли такая передача на русскоязычном канале? Ответ незамысловат: не просто нужна, а НЕОБХОДИМА.
Дискуссии по поводу русскоязычных СМИ в Эстонии – нужны ли они, и какими должны быть – длятся вот уже без малого тридцать лет, ровно с того момента, когда Эстония вновь обрела государственный суверенитет. Так что новая программа канала ЭТВ+ призвана хотя бы еще немного заполнить кое-где у нас порой всё еще встречающиеся пустоты в русскоязычном медиапространстве Эстонии. Особенно на телевидении...
Ток-шоу такого формата, с присутствием в кадре одновременно до полусотни участников, конкретно в ЭТОМ пространстве еще не было. Для эстонской аудитории – да: были, есть и, надо полагать, будут. А для русской «Своя правда» – первый опыт подобного рода. То есть уже одним этим обстоятельством команда канала заслуживает всяческого одобрения и поощрения.
Театр, как принято считать, начинается с вешалки. Телепередача начинается с названия. А любое название должно быть зрительно/содержательно подтверждено и закреплено, поскольку речь идет о визуальном СМИ. И подтверждено даже столько не буквами, из которых это название сложено, сколько, я бы сказал, на рефлекторно-подсознательном уровне.
Постараюсь объяснить на примерах.
Название «Своя правда» предполагает, что у каждого она – собственная. Что каждый по-своему прав. В философии это называется «единство и борьба противоположностей».
Лесник, который выращивает лес, и строитель, который этот лес рубит, чтобы из бревен построить дом. Пешеход, которому надо перейти дорогу, и водитель, которому надо в тот же момент по этой дороге проехать… и так далее. Я не говорю о таких крайностях, как жертва и преступник, агрессор и защищающийся – это отдельная тема.
А «Своя правда» – это СВОЯ правда, и у всех она разная. Потому что мы сами – разные. Высокие и низкие, молодые и старые, худые и толстые, мужчины и женщины, наконец. А вот этой разности с первых же кадров передачи как раз не ощущается. Обе ведущие – женщины, обе примерно одного возраста. Их даже зовут одинаково, что, впрочем, очень удобно, если встать между ними и загадать желание… Правда, они одеты в платья разного цвета: одна в красном, вторая в синем.
Только не надо обвинять меня в сексизме. Более горячего сторонника равноправия полов, чем я, вам будет трудно найти. Просто борьбу за равенство в его формальном понимании мы уже проходили. Мы стирали разницу между городом и деревней, между умственным трудом и физическим, между мужчиной и женщиной…
Это привело к тому, что женщины стали класть дороги – и асфальтовые, и рельсовые, а толстозадые и пузатые мужики, бессчётно расплодившиеся по разным конторам и управлениям, ничего тяжелее авторучки поднимать не желали. В крайнем случае – столовую ложку. Не хотелось бы повторения такой истории…
Давайте говорить друг другу комплименты!
Вообще-то эти соображения могли прийти в голову и при просмотре передачи, так сказать, извне. Но там, «внутри», они почему-то показались мне важными. Может быть, не драматичными и уж точно не судьбоносными, но, во всяком случае, достойными внимания. И вообще, находясь, по выражению одного из персонажей «Сказки о Тройке» братьев Стругацких, «там, у нея внутре», видишь происходящее под другим углом. Например, тех, кого сами телевизионщики называют зрителями в студии.
На экране телевизора эти люди появляются изредка – как фон при выступлениях героев или экспертов (в терминологии авторов передачи). Или когда микрофон попадает в руки кого-то из них - зрителей. Но когда сидишь напротив этих людей в студии, ты имеешь возможность разглядеть их лица. И поверьте, этой аудитории не надо было делать «отмашку», когда смеяться, а когда осуждающе гудеть. Хотя по опыту общения с коллегами знаю, что, скажем, в передачах каналов… Впрочем, не будем злословить!
Так вот: более заинтересованных, искренне, без фальши, лиц я давно не видел. Разве что на захватывающем спектакле (а таких раз-два, и обчелся) или во время лекции популярного профессора в университете. Скажем, Юрия Михайловича Лотмана…
То есть сотрудники телеканала, ответственные за подбор, пользуясь театральным и киношным жаргоном, массовки, постарались на славу. И остается пожелать «Своей правде» во что бы то ни стало сохранить такую же зрительскую аудиторию – и в студии во время записи очередных эфиров, и «по ту сторону» телеэкранов. Поверьте, это дорогого стоит.