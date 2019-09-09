Популярная у нарвитян заправка в Ивангороде меняет владельца: что изменится для клиентов?

Всю сеть АЗС Neste покупает одна из крупнейших российских нефтяных компаний “Татнефть”. Соглашение об этом было заключено в июле, полностью закрыть сделку стороны планируют до конца года.

Заправка “Татнефти” в Ивангороде тоже есть, но обычно она пустует. На Neste, наоборот, всегда оживленно. Большая часть машин, которые заправляются здесь - с эстонскими номерами. На заправке много дополнительных услуг, и по уровню сервиса она на голову выше местной заправки “Татнефти”.

Выданные в Эстонии карты клиента Neste продолжат действовать в Ивангороде только до 27 сентября, сообщили в компании Neste Eesti AS. По словам сотрудницы ивангородской автозаправки, ближайшие пять лет после смены собственника АЗС продолжит работать под старой вывеской и для клиентов почти ничего не изменится.

Но топливо на ивангородскую заправку после завершения сделки будет поступать уже производства “Татнефти”. Стоит отметить, что отзывы о качестве топлива Neste обычно лучше, чем о качестве топлива “Татнефти”. Но из-за специфической ситуации на российском топливном рынке цены на топливо от нового поставщика, скорее всего, будут несколько ниже.

По официальной информации, причиной ухода Neste с российского рынка стало желание сосредоточиться на рынках Финляндии и стран Балтии.

"Neste стремится стать мировым лидером в области решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла. Продажа российского розничного топливного бизнеса позволит нам сосредоточиться на наших стратегических приоритетах", - пояснил прессе президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер.

По неофициальной информации главная причина в другом - в последние годы федеральное правительство России пытается административными методами остановить рост цен на бензин - от нефтяных компаний требуют заморозить цены на заправках. При этом рентабельность розничной продажи топлива падает, иногда даже оказывается отрицательной.