Популярная у нарвитян заправка в Ивангороде меняет владельца: что изменится для клиентов?

Финский концерн Neste уходит из России и продает весь свой бизнес в этой стране - терминал в Санкт-Петербурге и 75 АЗС. Среди них - пожалуй, самая популярная у нарвитян заправка Neste в Ивангороде. Выданные в Эстонии карты клиента Neste Eesti будут действовать здесь только до 27 сентября. Качество топлива может упасть, но эксперты ожидают и снижения цен.
Всю сеть АЗС Neste покупает одна из крупнейших российских нефтяных компаний “Татнефть”. Соглашение об этом было заключено в июле, полностью закрыть сделку стороны планируют до конца года.
Заправка “Татнефти” в Ивангороде тоже есть, но обычно она пустует. На Neste, наоборот, всегда оживленно. Большая часть машин, которые заправляются здесь - с эстонскими номерами. На заправке много дополнительных услуг, и по уровню сервиса она на голову выше местной заправки “Татнефти”.
Выданные в Эстонии карты клиента Neste продолжат действовать в Ивангороде только до 27 сентября, сообщили в компании Neste Eesti AS. По словам сотрудницы ивангородской автозаправки, ближайшие пять лет после смены собственника АЗС продолжит работать под старой вывеской и для клиентов почти ничего не изменится.
Но топливо на ивангородскую заправку после завершения сделки будет поступать уже производства “Татнефти”. Стоит отметить, что отзывы о качестве топлива Neste обычно лучше, чем о качестве топлива “Татнефти”. Но из-за специфической ситуации на российском топливном рынке цены на топливо от нового поставщика, скорее всего, будут несколько ниже.
По официальной информации, причиной ухода Neste с российского рынка стало желание сосредоточиться на рынках Финляндии и стран Балтии.
"Neste стремится стать мировым лидером в области решений по возобновляемым источникам энергии и экономике замкнутого цикла. Продажа российского розничного топливного бизнеса позволит нам сосредоточиться на наших стратегических приоритетах", - пояснил прессе президент и главный исполнительный директор Neste Питер Ванакер.
По неофициальной информации главная причина в другом - в последние годы федеральное правительство России пытается административными методами остановить рост цен на бензин - от нефтяных компаний требуют заморозить цены на заправках. При этом рентабельность розничной продажи топлива падает, иногда даже оказывается отрицательной.
Большие экспортные компании, особенно с государственным участием, могут себе это позволить (основной собственник той же “Татнефти” - правительство Татарстана). Но частные компании вынуждены все-таки повышать цены, а значит проигрывать конкурентную борьбу и терять клиентов. Издание “Коммерсант” со ссылкой на президента Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олега Ашихмина сообщало, что в прошлом году частные АЗС в России потеряли до 40% клиентов. По словам Ашихмина, финские владельцы были в ужасе от “ручного управления” ценами, вели переговоры с правительством, но в итоге вынуждены были спешно продать бизнес в России.