В Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона

Пока она находится на стадии тестирования. Как заметил один из пользователей, опция уже рабочая. Она позволяет прямо на компьютере совершать звонки со смартфона и управлять ими. Как только функция будет активирована, в главном меню приложения появится пункт Calls. При клике на него откроется панель набора номера и контакты, пишет Ferra.

Пока официального релиза функции не было. Однако можно надеяться, что скоро опция уже станет доступна широкому кругу пользователей.