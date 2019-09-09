В Windows 10 появилась возможность звонить со смартфона

В Windows 10 уже давно есть приложение Your Phone (Ваш телефон). С его помощью можно подключиться к смартфону на Android и получать с него оповещения, отвечать через компьютер на сообщения, просматривать фото и даже использовать мобильные приложения. Теперь к списку добавилась еще и функция звонка.
Пока она находится на стадии тестирования. Как заметил один из пользователей, опция уже рабочая. Она позволяет прямо на компьютере совершать звонки со смартфона и управлять ими. Как только функция будет активирована, в главном меню приложения появится пункт Calls. При клике на него откроется панель набора номера и контакты, пишет Ferra.
Пока официального релиза функции не было. Однако можно надеяться, что скоро опция уже станет доступна широкому кругу пользователей.