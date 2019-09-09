Сестра суперзвезды НБА обвиняется в зверском избиении 84-летней женщины

31 августа власти обнаружили Ассад в ванной комнате одного из казино в Калифорнии. Следователи определили, что она «могла быть жертвой нападения». Ассад перевезли в госпиталь, где она умерла спустя несколько дней. Полиция арестовала Уильямс и 39-летнюю Кэндэс Таунсел, обвиняемых в причастности к смерти Ассад. Уильямс предстанет перед судом 19 сентября.