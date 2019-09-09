Пн, 9.09.2019
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Балтийская хоккейная лига оказалась пшиком

Eesti jäähokimeeskond

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

Запланированный на осень этого года старт Балтийской хоккейной лиги не состоится, сообщает Rus.Err.ee.

По словам исполнительного директора Эстонского хоккейного союза Райнера Коми, основная причина отмены турнира заключается в том, что эстонские клубы оказались не готовы в нем участвовать.

"На сегодняшний день ни один эстонский клуб не согласился участвовать в Балтийской лиги, а от Литвы готовность заявиться выразила только одного команда", - сказал Коми.

При этом, по словам Коми, хоккейные федерации трех стран не отказались от идеи создания Балтийской лиги.

Согласно первоначальному плану, турнир должен был стартовать в сезоне 2019/2020.

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