Балтийская хоккейная лига оказалась пшиком

По словам исполнительного директора Эстонского хоккейного союза Райнера Коми, основная причина отмены турнира заключается в том, что эстонские клубы оказались не готовы в нем участвовать.

"На сегодняшний день ни один эстонский клуб не согласился участвовать в Балтийской лиги, а от Литвы готовность заявиться выразила только одного команда", - сказал Коми.

При этом, по словам Коми, хоккейные федерации трех стран не отказались от идеи создания Балтийской лиги.