Полиция просит помощи в поисках 13-летнего мальчика

Полиция просит помощи в поисках 13-летнего Кевина, который 28 августа ушел из находящейся в Тартумаа спецшколы и до сих пор не вернулся.
Известно, что мальчик гостил дома, а затем должен был вернуться в школу. Но он так и не объявился в учебном заведении. Родители также не знают, куда мог подеваться мальчик. Мальчик и ранее неоднократно самовольно покидал спецшколу. Но каждый раз его находили и отправляли обратно к родителям или в спецшколу.
Кевин может находиться в Раквере, но в полиции также отметили, что подросток может находиться и в других регионах страны. Неизвестно, в какую одежду он был одет в на момент исчезновения. Его мобильный телефон выключен.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Кевина, просят звонить по номеру 112.