Пн, 9.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
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Полиция просит помощи в поисках 13-летнего мальчика

Пропавший 13-летний Кевин.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 13-летнего Кевина, который 28 августа ушел из находящейся в Тартумаа спецшколы и до сих пор не вернулся.

Известно, что мальчик гостил дома, а затем должен был вернуться в школу. Но он так и не объявился в учебном заведении. Родители также не знают, куда мог подеваться мальчик. Мальчик и ранее неоднократно самовольно покидал спецшколу. Но каждый раз его находили и отправляли обратно к родителям или в спецшколу.

Кевин может находиться в Раквере, но в полиции также отметили, что подросток может находиться и в других регионах страны. Неизвестно, в какую одежду он был одет в на момент исчезновения. Его мобильный телефон выключен.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения Кевина, просят звонить по номеру 112.

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