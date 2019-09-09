Полиция просит помощи в поисках 13-летнего мальчика

Известно, что мальчик гостил дома, а затем должен был вернуться в школу. Но он так и не объявился в учебном заведении. Родители также не знают, куда мог подеваться мальчик. Мальчик и ранее неоднократно самовольно покидал спецшколу. Но каждый раз его находили и отправляли обратно к родителям или в спецшколу.