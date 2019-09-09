Бизнесмен Олег Гросс построит новый магазин

«Теперь нам дали зеленый свет, чтобы снести старое здание. С этим мы быстро справимся», - заявил член правления OG Elektra Олег Гросс.

По его словам, старый дом полиции и суда будет ликвидирован в ближайшие дни. Когда это произойдет, Олег Гросс тут же приступит к строительству. Магазин планируется открыть следующей весной. Это будет второй магазин Grossi в Йыгева.

Бизнесмен полагает, что новое здание будет красивее, чем магазины его торговой сети, которые возводили 10-15 лет назад. «Волостная управа не дала бы нам разрешение на строительство, если бы проект был ужасным», - добавляет Гросс.