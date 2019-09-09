Бизнесмен Олег Гросс построит новый магазин

На прошлой неделе волостная управа Йыгева выдала разрешение на строительство продуктового магазина по адресу Парги, 1 в Йыгева, где последние дни можно любоваться старым зданием полиции и суда. Общая площадь нового здания, которое в скором времени будет там построено, составит 1112 квадратных метра, пишет Tartu Postimees.
«Теперь нам дали зеленый свет, чтобы снести старое здание. С этим мы быстро справимся», - заявил член правления OG Elektra Олег Гросс.
По его словам, старый дом полиции и суда будет ликвидирован в ближайшие дни. Когда это произойдет, Олег Гросс тут же приступит к строительству. Магазин планируется открыть следующей весной. Это будет второй магазин Grossi в Йыгева.
Бизнесмен полагает, что новое здание будет красивее, чем магазины его торговой сети, которые возводили 10-15 лет назад. «Волостная управа не дала бы нам разрешение на строительство, если бы проект был ужасным», - добавляет Гросс.
Помимо Grossi, в здании разместятся аптека и цветочный магазин. Магазин проектировал и будет строить OÜ Moodul Projekt.