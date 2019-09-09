Пн, 9.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев

Вот это планы! Бизнесмен Олег Гросс построит девятиэтажный магазин

Олег Гросс.

ФОТО: Marianne Loorents

На прошлой неделе волостная управа Йыгева выдала разрешение на строительство продуктового магазина по адресу Парги, 1 в Йыгева, где последние дни можно наблюдать старый дом полиции и суда. Общая площадь нового здания, которое в скором времени будет там возведено, составит 1112 квадратных метра. По данным Tartu Postimees, речь идет о девятиэтажном строении.

«Теперь нам дали зеленый свет, чтобы снести старое здание. С этим мы быстро справимся», - заявил член правления OG Elektra Олег Гросс.

По его словам, старый дом полиции и суда будет ликвидирован в ближайшие дни. Когда это произойдет, Олег Гросс тут же приступит к строительству. Магазин планируется открыть следующей весной. Это будет второй магазин Grossi в Йыгева.

Бизнесмен полагает, что новое здание будет красивее, чем магазины его торговой сети, которые возводили 10-15 лет назад. «Волостная управа не дала бы нам разрешение на строительство, если бы проект был ужасным», - добавляет Гросс.

Помимо Grossi, в здании разместятся аптека и цветочный магазин. Магазин проектировал и будет строить OÜ Moodul Projekt.

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