В следующем году вырастут пенсии: названа точная цифра

С 1 апреля 2020 года пенсия по старости повысится в среднем на 8%, следует из представленного в понедельник Министерством финансов свежего экономического прогноза.

Во втором квартале этого года пенсия по старости в среднем составляла 485 евро. С апреля же ее получатели могут рассчитывать на 524 евро, то есть на 39 евро больше.