Пн, 9.09.2019
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В следующем году вырастут пенсии: названа точная цифра

Пенсионеры. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Smirnov / Vladimir Smirnov/TASS

Из-за индексации пенсия по старости в следующем году превысит 500 евро, передает Rus.ERR.

С 1 апреля 2020 года пенсия по старости повысится в среднем на 8%, следует из представленного в понедельник Министерством финансов свежего экономического прогноза.

Во втором квартале этого года пенсия по старости в среднем составляла 485 евро. С апреля же ее получатели могут рассчитывать на 524 евро, то есть на 39 евро больше.

Основанием для расчета пенсионного индекса на 80% является изменение поступления пая пенсионного страхования в составе социального налога и на 20% – изменение индекса потребительских цен за прошлый год. 

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