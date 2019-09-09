Наплевательское отношение водителя, сбившего лося, привело к серьезному ДТП

В воскресенье, 8 сентября, около 21.00 в деревне Ныгиару волости Ныо произошло ДТП с участием двух автомобилей, на пути которых оказался лежавший на дороге лось, пишет Tartu Postimees.
По предварительным данным, за какое-то время до инцидента животное было сбито другим автомобилем, водитель которого никому не сообщил о произошедшем.
Инспекция окружающей среды вызвала на место охотников, которые увезли труп лося.
Об оставшихся на проезжей части крупных животных, погибших в результате столкновения с машиной, следует сообщать в Департамент шоссейных дорог по номеру 1510. Также можно обратиться в Инспекцию окружающей среды по телефону 1313. Тогда на место инцидента отправят охотников.
Если погибшее животное представляет угрозу как движению, так и человеческим жизням, водителей призывают сообщать в Центр тревоги по номеру 112.