Наплевательское отношение водителя, сбившего лося, привело к серьезному ДТП

По предварительным данным, за какое-то время до инцидента животное было сбито другим автомобилем, водитель которого никому не сообщил о произошедшем.

Инспекция окружающей среды вызвала на место охотников, которые увезли труп лося.

Об оставшихся на проезжей части крупных животных, погибших в результате столкновения с машиной, следует сообщать в Департамент шоссейных дорог по номеру 1510. Также можно обратиться в Инспекцию окружающей среды по телефону 1313. Тогда на место инцидента отправят охотников.