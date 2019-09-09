Xiaomi представила беспроводную зарядку, работающую быстрее проводной

Xiaomi, как и обещала, представила фирменную беспроводную зарядку, которая может похвастаться как рекордной мощностью, так и передовыми показателями по скорости, с которой она может заряжать устройства.
Новая технология получила название Xiaomi Mi Charge Turbo. Ее мощность составляет 30 Вт — этого вполне хватает, чтобы зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч за 69 минут. Для того, чтобы это же устройство восполнило половину своего заряда, Mi Charge Turbo понадобится всего-навсего 25 минут, пишет Ferra.
Что интересно, компания отдельно отметила, что помимо смартфонов, новое устройство с фирменной технологией способно заряжать и другие гаджеты. В том числе и беспроводные наушники, умные часы, электрические зубные щетки и электробритвы. Также компания рассказала, что уже проводит тестирование этой же технологии, но уже на базе мощности в 40 Вт.