Борьба с налоговой оптимизацией: грядут перемены

В законодательство стран Европейского союза упомянутая директива должна быть имплементирована до конца 2019 года с началом применения с 1 июля 2020 года.

Однако актуальна она уже с даты ее вступления в силу (25 июня 2018 года), поскольку действительна в отношении трансграничных схем (сделок), которым было положено начало в период между 25 июня 2018 года и 1 июля 2020 года.