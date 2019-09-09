Борьба с налоговой оптимизацией: грядут перемены

25 мая 2018 года Советом Европейского союза была принята Директива (2018/822, или DAC 6), которая повлияет на деятельность очень широкого круга лиц – от посредников (например, налоговых консультантов, бухгалтеров, юристов, финансовых посредников и тому подобных лиц), до, в некоторых случаях, самих налогоплательщиков.
В законодательство стран Европейского союза упомянутая директива должна быть имплементирована до конца 2019 года с началом применения с 1 июля 2020 года.
Однако актуальна она уже с даты ее вступления в силу (25 июня 2018 года), поскольку действительна в отношении трансграничных схем (сделок), которым было положено начало в период между 25 июня 2018 года и 1 июля 2020 года.
В соответствии с директивой на посредников и налогоплательщиков возлагается обязанность сообщать своему налоговому управляющему о потенциальных трансграничных схемах (сделках), имеющих признаки агрессивного налогового планирования, с указанием их участников. За неисполнение этого обязательства, разумеется, будет налагаться штраф. Более подробно об ужесточении налоговой оптимизации 12 сентября на Таллиннском бизнес-форуме расскажет специалист по международному налогообложению Леонид Агеев.