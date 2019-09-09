В Нарве впервые пройдет регата с участием паралимпийцев

Паралимпийская команда Эстонии сейчас проводит своеобразное турне по Эстонии с целью познакомить инвалидов с возможностями заниматься парусным спортом. Организует эту поездку волонтер из Тарту Кюлли Хаав, а в Нарве принять спортсменов ей помогает Александр Ларюшин - тренер по фехтованию на инвалидных колясках. Также в организации регаты помогают Эстонский яхтеный союз, нарвский Клуб юных моряков и яхт-клуб Нарва-Йыэсуу.

По словам Александра Ларюшина, сначала на Нарове в районе порта будут показательные выступления. Посмотреть на них организаторы приглашают, прежде всего, нарвитян с ограниченными возможностями. После показательных выступлений люди с инвалидностью смогут не только осмотреть маленькие яхты класса “Оптимист”, но даже покататься на них с помощью опытных яхтсменов.

Изначально регату планировали провести в порту Кулгу на Нарвском водохранилище, но зрителям гораздо удобнее не ехать на окраину города, а собраться в порту на Нарове. К тому же, здесь есть всё необходимое, чтобы на борт могли подняться люди, приехавшие в инвалидных колясках.