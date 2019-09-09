Картина дня: повышение пенсий, конфликт в Rimi и темные дела Тартуского университета

В следующем году вырастут пенсии: названа точная цифра'

Пенсии весной 2020 года вырастут почти на 8 процентов — об этом в понедельник сообщило Министерство финансов. Читать далее...

Популярная у нарвитян заправка в Ивангороде меняет владельца: что изменится для клиентов?

Финский концерн Neste уходит из России и продает весь свой бизнес в этой стране - терминал в Санкт-Петербурге и 75 АЗС. Среди них - пожалуй, самая популярная у нарвитян заправка Neste в Ивангороде. Выданные в Эстонии карты клиента Neste Eesti будут действовать здесь только до 27 сентября. Качество топлива может упасть, но эксперты ожидают и снижения цен. Читать далее...

Подробности ограбления магазина: злоумышленник отправился в Латвию вместе со своими близкими

Вчера после полудня вооруженный похожим на оружие предметом злоумышленник в противогазе ограбил магазин Coop (A ja O) в Хаанья (Вырумаа). После ограбления он посадил в машину своих близких и направился в Латвию. Подозреваемый в ограблении не успел потратить ставшие его добычей пару сотен евро, так как был задержан латвийской полицией рядом с местечком Апе, что почти в 50 километрах от места ограбления. Читать далее...

Отдающий коррупцией договор Тартуского университета: не беспокойтесь, они это не используют

Отношения работников, связанных с лабораторией Тартуского университета, принесли в их личные бизнесы почти полмиллиона евро. Читать далее...

Видео читательницы: хочешь в ухо - сходи в Rimi?

В Rus.Postimees обратилась читательница Марина (имя изменено, настоящее редакции известно), рассказавшая о вопиющем происшествии в магазине Rimi, невольной участницей которого она стала. Читать далее...

Выборы без выбора: как кремлевский ставленник стал губернатором Санкт-Петербурга

8 сентября в ряде российских городов прошел единый день голосования — выбирали глав регионов и муниципальных депутатов. О том, как прошли выборы в Санкт-Петербурге и почему кремлевский ставленник Александр Беглов несмотря на ряд неудач стал губернатором Петербурга, читайте в эксклюзиве Rus.Postimees.

Фестиваль «Свет шагает 2019» будет масштабнее, чем когда бы то ни было

18-20 сентября в Кадриорге и Старом городе будут гореть тысячи огней, указывающие путь по магическим «Тропам времени», ставшим темой фестиваля в нынешнем году. Читать далее...

Бизнесмен Олег Гросс построит новый магазин

На прошлой неделе волостная управа Йыгева выдала разрешение на строительство продуктового магазина по адресу Парги, 1 в Йыгева, где последние дни можно любоваться старым зданием полиции и суда. Общая площадь нового здания, которое в скором времени будет там построено, составит 1112 квадратных метра. Читать далее...

Министерство финансов представило важнейший экономический прогноз

Министерство финансов откорректировало свой экономический прогноз роста экономики на этот год на 0,2 процентных пункта до 3,3 процента. На будущий год Минфин ожидает роста ВВП в размере 2,2 процента. Читать далее...

Этим летом экстремальная жара во Франции убила более тысячи человек

На 1465 человек или на 9,1% выросла по равнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен. Читать далее...

Первый участок Рейди-теэ открыли для движения