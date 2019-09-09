Картина дня: повышение пенсий, конфликт в Rimi и ужасная гибель пса

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями понедельника.
В следующем году вырастут пенсии: названа точная цифра
Пенсии весной 2020 года вырастут почти на 8 процентов — об этом в понедельник сообщило Министерство финансов. Читать далее...
Гнившая заживо в таллиннской квартире овчарка умерла: помощь пришла слишком поздно
По приглашению полиции волонтеры Союза защиты животных отправились в расположенную на улице Пухангу в Таллинне квартиру, где буквально гнила заживо немецкая овчарка. К сожалению, собаку пришлось усыпать. Читать далее...
В Эстонии новейший ДНК-тест предотвратил рождение ребенка-инвалида
Руководитель клиники Elite, женский доктор Андрей Сырица сообщает, что недавние достижения в медицине помогли одной эстонской семье принять непростое решение – прервать беременность, но при этом найти душевный покой. Читать далее...
Популярная у нарвитян заправка в Ивангороде меняет владельца: что изменится для клиентов?
Финский концерн Neste уходит из России и продает весь свой бизнес в этой стране - терминал в Санкт-Петербурге и 75 АЗС. Среди них - пожалуй, самая популярная у нарвитян заправка Neste в Ивангороде. Выданные в Эстонии карты клиента Neste Eesti будут действовать здесь только до 27 сентября. Качество топлива может упасть, но эксперты ожидают и снижения цен. Читать далее...
Подробности ограбления магазина: злоумышленник отправился в Латвию вместе со своими близкими
Вчера после полудня вооруженный похожим на оружие предметом злоумышленник в противогазе ограбил магазин Coop (A ja O) в Хаанья (Вырумаа). После ограбления он посадил в машину своих близких и направился в Латвию. Подозреваемый в ограблении не успел потратить ставшие его добычей пару сотен евро, так как был задержан латвийской полицией рядом с местечком Апе, что почти в 50 километрах от места ограбления. Читать далее...
Отдающий коррупцией договор Тартуского университета: не беспокойтесь, они это не используют
Отношения работников, связанных с лабораторией Тартуского университета, принесли в их личные бизнесы почти полмиллиона евро. Читать далее...
Видео читательницы: хочешь в ухо - сходи в Rimi?
В Rus.Postimees обратилась читательница Марина (имя изменено, настоящее редакции известно), рассказавшая о вопиющем происшествии в магазине Rimi, невольной участницей которого она стала. Читать далее...
Министр культуры: перевести русские школы на эстонский язык можно за пять лет
Министр культуры Тынис Лукас из партии "Отечество" на своей Facebook-странице написал, что перевести школу на эстонский язык обучения на всех ступенях образования можно максимально за пять лет. Читать далее...
Восьмилетняя россиянка умерла после отказа врачей лечить ее из-за «истерики»
Минздрав Краснодарского края, Россия, проверяет сообщения о том, что в больнице Каневского района 8-летняя девочка Саша умерла от несвоевременного оказания медпомощи в августе этого года. Читать далее...
Omniva может закрыть 52 почтовые конторы
Из всего количества почтовых отделений государственной фирмы AS Eesti Post, работающей под торговым знаком Omniva, разрешение на деятельность предоставлено только 215-и. Читать далее...
Ушла в лес и не вернулась: полиция разыскивает 81-летнюю Янину
9 сентября с полицией связался обеспокоенный сын 81-летней женщины и сообщил, что его мама ушла вчера утром в лес, который расположен в Кехра, и не вернулась. Читать далее...
Продавцов топлива хотят освободить от обязанности добавлять биокомпоненты
Министерство экономики намерено выступить с предложением внести поправки в закон, которые освобождали бы продавцов автомобильного топлива физически добавлять в него биокомпоненты, и обещает выполнить требование по использованию биотоплива другим способом. Читать далее...
Выборы без выбора: как кремлевский ставленник стал губернатором Санкт-Петербурга
8 сентября в ряде российских городов прошел единый день голосования — выбирали глав регионов и муниципальных депутатов. О том, как прошли выборы в Санкт-Петербурге и почему кремлевский ставленник Александр Беглов несмотря на ряд неудач стал губернатором Петербурга, читайте в эксклюзиве Rus.Postimees.
Фестиваль «Свет шагает 2019» будет масштабнее, чем когда бы то ни было
18-20 сентября в Кадриорге и Старом городе будут гореть тысячи огней, указывающие путь по магическим «Тропам времени», ставшим темой фестиваля в нынешнем году. Читать далее...
Фото и видео: открыт первый отрезок Рейди-теэ
Начиная с вечера воскресенья для движения открыт отрезок Рейди-теэ от порта до перекрестка у памятника "Русалке". Смотреть фото и видео...
Бизнесмен Олег Гросс построит новый магазин
На прошлой неделе волостная управа Йыгева выдала разрешение на строительство продуктового магазина по адресу Парги, 1 в Йыгева, где последние дни можно любоваться старым зданием полиции и суда. Общая площадь нового здания, которое в скором времени будет там построено, составит 1112 квадратных метра. Читать далее...
Галерея: на перекрестке с круговым движением опрокинулся грузовик
На Сооюсе-теэ, Аннелинн, Тарту, произошла авария, в ходе которой грузовик опрокинулся на бок. Читать далее...
Министерство финансов представило важнейший экономический прогноз
Министерство финансов откорректировало свой экономический прогноз роста экономики на этот год на 0,2 процентных пункта до 3,3 процента. На будущий год Минфин ожидает роста ВВП в размере 2,2 процента. Читать далее...
Этим летом экстремальная жара во Франции убила более тысячи человек
На 1465 человек или на 9,1% выросла по равнению со средними показателями смертность во Франции летом нынешнего года из-за аномально жаркой погоды, сообщила министр здравоохранения страны Аньес Бюзен. Читать далее...
Страсти в Нарве: супружеская пара не подчинилась полиции и дала отпор
Ночью 7 сентября полиция получила вызов в увеселительное заведение на улице Раквере в Нарве. Поводом стала драка на улице. Читать далее...