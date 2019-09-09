Картина дня: повышение пенсий, конфликт в Rimi и ужасная гибель пса

В следующем году вырастут пенсии: названа точная цифра

Пенсии весной 2020 года вырастут почти на 8 процентов — об этом в понедельник сообщило Министерство финансов. Читать далее...

Гнившая заживо в таллиннской квартире овчарка умерла: помощь пришла слишком поздно

По приглашению полиции волонтеры Союза защиты животных отправились в расположенную на улице Пухангу в Таллинне квартиру, где буквально гнила заживо немецкая овчарка. К сожалению, собаку пришлось усыпать. Читать далее...

В Эстонии новейший ДНК-тест предотвратил рождение ребенка-инвалида

Руководитель клиники Elite, женский доктор Андрей Сырица сообщает, что недавние достижения в медицине помогли одной эстонской семье принять непростое решение – прервать беременность, но при этом найти душевный покой. Читать далее...

Популярная у нарвитян заправка в Ивангороде меняет владельца: что изменится для клиентов?

Финский концерн Neste уходит из России и продает весь свой бизнес в этой стране - терминал в Санкт-Петербурге и 75 АЗС. Среди них - пожалуй, самая популярная у нарвитян заправка Neste в Ивангороде. Выданные в Эстонии карты клиента Neste Eesti будут действовать здесь только до 27 сентября. Качество топлива может упасть, но эксперты ожидают и снижения цен. Читать далее...

Подробности ограбления магазина: злоумышленник отправился в Латвию вместе со своими близкими

Вчера после полудня вооруженный похожим на оружие предметом злоумышленник в противогазе ограбил магазин Coop (A ja O) в Хаанья (Вырумаа). После ограбления он посадил в машину своих близких и направился в Латвию. Подозреваемый в ограблении не успел потратить ставшие его добычей пару сотен евро, так как был задержан латвийской полицией рядом с местечком Апе, что почти в 50 километрах от места ограбления. Читать далее...

Отдающий коррупцией договор Тартуского университета: не беспокойтесь, они это не используют

Отношения работников, связанных с лабораторией Тартуского университета, принесли в их личные бизнесы почти полмиллиона евро. Читать далее...

Видео читательницы: хочешь в ухо - сходи в Rimi?

В Rus.Postimees обратилась читательница Марина (имя изменено, настоящее редакции известно), рассказавшая о вопиющем происшествии в магазине Rimi, невольной участницей которого она стала. Читать далее...

Министр культуры: перевести русские школы на эстонский язык можно за пять лет

Министр культуры Тынис Лукас из партии "Отечество" на своей Facebook-странице написал, что перевести школу на эстонский язык обучения на всех ступенях образования можно максимально за пять лет. Читать далее...

Восьмилетняя россиянка умерла после отказа врачей лечить ее из-за «истерики»

Минздрав Краснодарского края, Россия, проверяет сообщения о том, что в больнице Каневского района 8-летняя девочка Саша умерла от несвоевременного оказания медпомощи в августе этого года. Читать далее...

Omniva может закрыть 52 почтовые конторы