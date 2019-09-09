Отдающий коррупцией договор Тартуского университета: не беспокойтесь, они это не используют

В курсе ли университет всего, как утверждает Ааблоо, сказать сложно. Реальный конфликт интересов обнаружили, например, после запроса журналиста.

Составителем тендера по документы был работник руководимой Ааблоо лаборатории Таури Тятте. «Оценивая этот рамочный тендер задним числом, мы обнаружили возможность конфликта интересов, поскольку Тятте находился в прямом подчинении Ааблоо», - говорят в отделе тендеров университета.

Нереально, чтобы и сам Ааблоо не был никак связан с деталями тендера. Проект манекенов робота, для которого заказывали компоненты, он координировал единолично. Университет подтвердил, что технические описания тендера поступили именно из лаборатории, которой руководит Ааблоо.

Связь Тятте с Куллем тоже явная. До того в той же лаборатории они провели проект Дома Марса, Тятте был инженером, Кулль – его начальником. Все участники процесса во время составления тендера имели прямую или отдаленную связь.

Осень 2013. Будущий организатор тендера Таури Тятте и предприниматель Прийт Кулль (справа) знакомятся с проектом Дома Марса. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

«Конечно, правильно было бы расторгнуть договор, если обнаруживается опасность коррупции», - говорит советник отдела госзаказов и государственной помощи Министерства финансов Эвелин Каринли-Каськ: «В Тартуском университете есть порядок проведения тендеров, там вообще не должна возникать ситуация конфликта интересов. Если уже возник, договор нужно было бы расторгнуть и организовать новый тендер».

И хотя Ааблоо утверждает, что одним только госзаказом не обходились, поскольку ту же услугу покупали напрямую от заказчика, объяснила Каринди-Каськ, но это тоже не согласуется с Законом о госзаказах. Если товар заказывается вне рамок уже заключенного договора о госзаказе, нужно организовать новый тендер и его объем может быть не более 20 процентов от ценности изначального договора. То, что товар заказывается за рубежом, тоже не аргумент, поскольку и в тендерах могут участвовать иностранцы.

«Ситуация, когда общественно-правовая организация заключила договор, в корректности которого нельзя быть уверенными, может возникнуть возможность реализации коррупционного риска, нанесен ущерб репутации, наложить на стороны определенные обязательства, которые невозможно выполнить», - объяснила исполнительный директор MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Карина Паю. – Расторжение договора с такой ситуации является не обязательным, но необходимым с точки зрения этики и морали».

После запроса Postimees пресс-секретарь Тартуского университета Кристина Курм сообщила, что «для ясности» этот договор о господряде с Ааблоо будет расторгнут. Но действующим останется договор с Куллем: «Во время подготовки и проведения данного тендера он не был связан с заказчиком». То есть в тот момент Кулль не получал зарплату в университете.

Ценный европроект

В период 2015-2018 годов Ааблоо координировал и европроект Тартуского университета MICACT, который финансировали из фонда Horisont 2020. В этом научном проекте пришлось задействовать и частный сектор. При проведении этого проекта партнером выбрали – сюрприз – фирму самого Ааблоо.