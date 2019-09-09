Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 28 осужденным, в том числе нескольким убийцам

Среди тех, кому глава государства отказала в помиловании, был, например, Владимир Гоголев (51). C марта 2017 года он отбывает 14-летний срок лишения свободы за групповое убийство. Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде в Мустамяэ он вместе с приятелем до смерти избил своего знакомого Алексея, который проживал по этому адресу, сообщает Rus.ERR.