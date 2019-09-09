Пн, 9.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
  • Rus.Postimees.ee
  • Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 28 осужденным, в том числе нескольким убийцам

Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 28 осужденным, в том числе нескольким убийцам

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Tairo Lutter

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 28 заключенным, среди которых несколько убийц.

Среди тех, кому глава государства отказала в помиловании, был, например, Владимир Гоголев (51). C марта 2017 года он отбывает 14-летний срок лишения свободы за групповое убийство. Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде в Мустамяэ он вместе с приятелем до смерти избил своего знакомого Алексея, который проживал по этому адресу, сообщает Rus.ERR.

Убийство было совершено особо мучительным способом: обвиняемые наносили Алексею удары по телу и голове руками и ногами, различными предметами, а также прыгали на нем, когда он лежал на полу. Помимо прочего в прямую кишку жертвы был введен стержнеобразный предмет.

Подробнее читайте на Rus.ERR.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ