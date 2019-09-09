В России подводят итоги единого дня голосования

В столичную думу следующего созыва не проходит, в частности, лидер московского отделения "Единой России" (ЕР) Андрей Метельский, с 2001 года заседавший в парламенте Москвы. В 15-м избирательном округе "единоросс" уступил коммунисту Сергею Савостьянову, передает Deutsche Welle.

На губернаторских выборах победили губернаторы

На губернаторских выборах во всех 16 регионах РФ победу одержали их действующие руководители или временно исполняющие обязанности губернаторов, сообщил ЦИК со ссылкой на результаты, полученные после подсчета более 99 процентов бюллетеней. Все выигравшие кандидаты были официально выдвинуты "единороссами" либо негласно ими поддерживались.

Наиболее уверенную победу при этом одержали врио губернатора Забайкалья Александр Осипов (89,61 процента голосов избирателей), Калмыкии - Бату Хасиков (82,57 процента), Башкортостана - Радий Хабиров (82,02 процента), Курской области - Роман Старовойт (81,07 процента), Курганской области - Вадим Шумков (80,86 процента голосов),

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,46 процента голосов. Наименьшую поддержку среди глав регионов получили врио губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин (58,82 процента голосов) и Сахалинской области Валерий Лимаренко (56,15 процента).

В Хабаровске лидирует ЛДПР

Среди наиболее заметных итогов единого дня голосования - результаты выборов в Хабаровске. 34 из 35 мандатов в Хабаровской городской думе получат депутаты от ЛДПР, еще один мандат достанется представителю "Справедливой России", сообщила пресс-служба хабаровской мэрии со ссылкой на данные крайизбиркома.

Кроме того, партия Владимира Жириновского получила большинство в Законодательной думе Хабаровского края. По партийным спискам ЛДПР набрала 56,12 процента голосов, КПРФ - 17,24 процента, "единороссы" - лишь 12,51 процента. Представители ЛДПР также одержали победу в 22 из 24 одномандатных округов.

На довыборах в Госдуму по Комсомольскому округу в Хабаровском крае победил выдвиженец ЛДПР Иван Пиляев. Либеральные демократы также получили большинство мандатов в городской думе Комсомольска-на-Амуре.

Результатами довольны в "Единой России" и Кремле...

Премьер-министр РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил об успехе своей партии на региональных выборах. ЕР "сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны", указал он.

В Кремле также довольны результатами, полученными "единороссами" на состоявшихся выборах. "В целом прошедшая избирательная кампания по России была весьма и весьма успешной для партии "Единая Россия". Где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по стране партия показала свое политическое лидерство", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

... а также КПРФ и Навальный

В свою очередь первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников указал на рост популярности коммунистов и увеличение их представительства во всех региональных парламентах. "Это есть результат реальной партийной конкуренции - "Единая Россия" везде уменьшила результат, а КПРФ увеличила", - отметил он.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный указал, что в 20 из 45 московских избирательных округов прошли кандидаты, предложенные его проектом "умного голосования". Московская мэрия и ЕР проиграли 24 из 45 округов, однако с помощью фальсификаций "украли мандаты" у четырех кандидатов, заявил он в Twitter.

4 часа утра. Сейчас можно уверено говорить, что мэрия и "Единая Россия" проиграли 24 округа из 45.

С помощью фальсификаций они добились того, что текущий счёт: ЕР - 24 депутата, УМГ - 21 депутат.

Сейчас они пытаются украсть ещё три мандата. — Alexey Navalny (@navalny) September 9, 2019

"В любом случае, это фантастический результат "умного голосования". Мы боролись за него вместе. Спасибо каждому за его вклад", - отметил Навальный в одном из других твитов.

Средняя явка - 42 процента

Итоговая средняя явка на выборах 8 сентября составила 42,1 процента, что на 3,5 процентных пункта выше, чем на предыдущем едином дне голосования в 2018 году, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она также заявила об отмене итогов голосования на 8 избирательных участках в четырех регионах. Эта мера связана "с нарушениями, не позволяющими с достоверностью определить волеизъявление избирателей", указала она. Накануне глава ЦИК сообщала об отсутствии серьезных нарушений, которые бы могли поставить под сомнение результаты голосования.