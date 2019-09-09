Фото: многоквартирный дом в Кесклинне украсили суперграфикой

«В этом году город уже в четвертый раз провел конкурс суперграфики, в результате которого одна из работ-победителей - «Повозка» (Jõuvanker), автором которой является фирма Piiritus OÜ, украшает фасад здания по адресу Кельдримяэ, 2», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Автор суперграфики объясняет свою работу так: «Если раньше у каждого хозяина была своя повозка, то сегодня почти у каждой семьи тоже есть своя «повозка», с помощью которой можно разъезжать по городу».

Суперграфика была нанесена на стену по заказу Департамента окружающей среды и коммунальных услуг. Стоимость работ составила около 21 700 евро.