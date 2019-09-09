Керсти Кальюлайд - членам Рийгикогу: что там, за горизонтом?

В понедельник после завершения летних каникул на первое заседание собрался Рийгикогу. Церемония открытия осенней сессии началась с исполнения государственного гимна Эстонии. Затем с приветственными речами выступили спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
В своем напутствии депутатам президент обозначила наиболее актуальные для нынешнего этапа развития эстонского общества и призвала членов парламента в полной мере ощутить свою ответственность за решение этих проблем.
Агентство BNS приводит полный текст выступления президента Керсти Кальюлайд:
Уважаемые члены Рийгикогу!
Меня беспокоит горизонт. Точнее, что там, за горизонтом?
Так много ниточек, за которые сейчас нужно потянуть. Ниточек, которые ведут нас к новым возможностям. К новым открытиям, которые помогут добиться роста и развития. А также ниточек, которые возникли благодаря нашим прежним стараниям, надеждам и желаниям исполнения этих надежд.
Но также и ниточек, которые сегодня, кажется, ведут к проблемам и болевым точкам в нашем обществе. Но и в них кроется большой потенциал, если мы не испугаемся и сразу начнем их расплетать, чтобы вместо латания проблемных мест и их смягчения найти дорогу к успеху.
В истории каждого народа бывают ситуации, когда проблемы превращаются позднее в удачу. Давайте вспомним.
Денежная реформа, которая за 20 лет привела нас в зону евро, ликвидировав страх за устойчивость и жизнеспособность наших денег. Рожденная необходимостью восстановить в людях веру в ценность денег и обещания государства.
Наша пропорциональная налоговая система. Рожденная неспособностью управлять сложной моделью и необходимостью мотивировать увеличение заработка и честное декларирование.
Наше э-государство. Рожденное нашей неспособностью построить государство, лопающееся от бумаги и контор.
Должен ли на этом список закончиться? Не должен. У нас есть еще такие ниточки. Многообещающие, а также, на первый взгляд, пугающие.
Наша сланцевая энергетика. Совершенно ясно, что один сектор превратится вскоре в два, т.е. дороги сланца и производства энергии разойдутся. Точно так же мы должны рассматривать отдельно производство энергии и связанные сегодня с добычей сланца возможные социальные проблемы, а также пути их решения.
Производство энергии должно стать зеленым, а сланец будет ждать, пока мы не найдем ему применения, более щадящего для окружающей среды. В Таллиннском техническом университете десятилетиями изучались альтернативные варианты использования сланца без выброса в атмосферу диоксида углерода.
Производство энергии, в то же время, идет по собственному пути, независимо от того, станет ли соглашением стран Европы к 2050 году нейтральность климата или нейтральность климата на 80%. Меры одни и те же. Более зеленые альтернативы должны стать в наших сетях желанными, что легко урегулировать законами, но немного сложнее – путем создания быстрых зеленых резервов. Потому что без таких резервов можно создать большие зеленые производственные мощности, но где-то в системе все же останется прежний загрязняющий среду резерв.
Такие резервы нам может предложить и рынок, но в этом случае нужно создать такой рынок резервов, и это опять работа, которая должна быть выполнена в этом зале. Технологии создания зеленых резервов существуют, но для них надо создать на рынке нишу. Необходимые для этого преобразования дают новую жизнь тем, кто развивает базирующиеся на умной сети услуги рассеивания высоких нагрузок, и даже формируют рынок рассрочки производства.
В любом случае разумно снова создать это знаменитое, восприимчивое к новым технологиям Эстонии и многообещающее законодательное пространство, чтобы предупредить необходимость в собственных инвестициях государства. Так мы обеспечим формирование гибкого механизма производства и сохранения энергии, который будет отличаться от сегодняшнего, вероятно, и разнообразием возможностей.
Высокие цены на CO2 и сильные суточные колебания цен на рынке начнут создавать новые возможности и альтернативы, если мы сможем быстро приспособиться. Такие альтернативы не появятся, если мы при помощи государственных денег будем держаться за вчерашний день, идет ли речь о производстве или о быстро включающихся резервах.
Но альтернативы появятся, если вместе со своими северными партнерами по рынку и находящимися к югу от нас партнерами по развитию сети мы поставим общую задачу: добиться региональной энергонезависимости, теперь уже и в виде сберегающем окружающую среду. Некоторые быстро реализуемые идеи уже есть – например, совместно с Северными странами и с использованием финансирования Европейского сообщества мы смогли бы развить инфраструктуру, необходимую для находящихся в море ветряных парков, которую частные предприятия могли бы использовать для подключения своих морских ветряных парков.
По-прежнему является одновременно возможностью и источником проблем наше немного потёртое и стареющее э-государство, которое нуждается в дополнительных деньгах даже для поддержания уровня услуг, но в то же время должно быть готово к тому моменту, когда квантовые компьютеры сделают сегодняшние способы идентификации непригодными.
Мы должны думать о том, как мы в этот момент получим быстрый и вписывающийся в бюджет доступ к новым идентификационным моделям, которые, к счастью, развиваются уже и в здешнем частном секторе.
И задолго до этого момента мы должны изыскать ресурсы для модернизации устройств пользователей, поддержания необходимой кибербезопасности, постоянного обеспечения принципа once-only через бесперебойный обмен информации между системами, если это сделает потребление общественной услуги более удобным.
Работа этого зала, помимо бюджета, состоит, конечно же, и в приспособлении законотворчества к реалиям. Новые услуги, скорее, являются проактивными – созданные нами алгоритмы на основании собранной о ком-то или о чем-то информации решают, к кому и куда идти на помощь.
Для этого нам требуется новое общественное соглашение. Прежнее заключалось в том, что государство не пользуется без ведома собственника данными для того, чтобы принять в отношении кого-то какое-либо решение. В некоторых пилотных услугах, например, в части дополнительной пенсии одинокого пенсионера, мы уже вышли из прежней парадигмы – мы оказываем человеку услугу таким образом, чтобы он не должен был даже знать о ее наличии. Когда речь идет о выплате денег, то, наверное, все с этим согласны.
Но что если, например, закон о молодежи поколения NEET приведет социального работника к представителю такого поколения с предложением помощи, потому что система говорит – этот молодой человек не учится и не работает? Необходима услуга, которая показывает и большое число получивших помощь молодых людей среди тех, к кому отправились предлагать эту помощь. Но для предложения таких услуг мы должны обновить соглашение между государством и гражданами, касающееся использования данных. Обновления требует понимание того, когда и как гражданин э-государства имеет возможность отказаться от таких услуг.
Сегодняшний закон гласит, что когда социальный работник приходит к тебе, ты можешь отказаться. Но к тому времени сбор информации уже завершен. Согласны ли мы с этим или хотим, чтобы возможность отказаться существовала уже до этого? Как решить это общим принципом, а не каждым законом о проактивной услуге в отдельности? Если мы не найдем одного понятного и доведенного до сведения каждого решения, то люди перестанут доверять свои данные государству. Никто, кроме Рийгокогу, не сможет дать на это ответа.
Третья серьезная проблема – общеобразовательная школа, в которой проявляются признаки расслоения, несмотря на то, что они, по сравнению с большинством стран мира, еще не такие существенные. Но они существуют. Учителя одной из школ Тарту отмечают снижающуюся конкурентоспособность учащихся из сельских школ Тартуского уезда по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Это сигнал опасности.
Надо реагировать быстро, чтобы по-прежнему каждый ребенок из любой школы Эстонии имел возможность поступить в Тартуский университет и в другие хорошие вузы, независимо от толщины кошелька родителей и места проживания семьи. Это национальное достояние, которое не должно исчезнуть. Это гарантия социальной мобильности, самый важный элемент связности общества будущего, за поддержание которого мы сегодня можем нести ответственность. И в будущем нас ждет еще много неопределенности. Так давайте поддерживать в порядке хотя бы ту малую часть будущего, которую мы можем сегодня предвидеть.
У нас есть исключаемые из школ и вузов мальчики и юноши, которые явно нуждаются в новой модели образования быстрее, чем девочки. У нас есть по всему миру эстонцы, которым нужна для их детей всемирная школа, предлагающая обучение на базе интернета, дающее полноценное эстонское среднее образование. Частью решения всех трех проблем является более технологичная школа.
Исследования показывают, что если до прихода интернета в жизнь детей у девочек всегда были лучшие оценки по английскому языку, то теперь они лучше у мальчиков. Если раньше у детей одного возраста предположительно были знания одного уровня, то теперь это больше не так, и это наблюдается по очень разным предметам. Школа вместо места учебы должна превратиться в поддерживаемое место учебы, где каждый ребенок в классе может при необходимости заниматься немного разными вещами при помощи доступных ему учебных материалов.
Наверняка эти материалы будут предлагать основанные на обратной связи задания, позволяя детям двигаться в своих знаниях к новым уровням и связывать между собой знания в разных сферах. Да, все это будет похоже на компьютерную игру, что вызывает у нас, взрослых, легкий страх, но обеспечит нашим детям способ получения знаний, отвечающий их потребностям.
В то же время, несмотря на развитие технологичной школы, мы должны прилагать отдельные усилия во имя развития умений детей общаться и способности их функционирования как общества. Школа станет тем местом, где дети будут получать общую компетенцию, как это называется сегодня, которая должна заключаться в высоком искусстве быть человеком, развитии эмпатических способностей, понимании функционирования общества.
На уроке обществоведения дети должны получать более хорошую подготовку и в части понимания демократии, возможностей участия в демократическом процессе и сопутствующей этому ответственности. Должны улучшиться знания молодежи о том, в чем важность правового государства, почему не всегда можно решать только исходя из интереса большинства, что означают универсальные права человека, почему важны свобода СМИ и слова. Как реализовать себя, не причиняя вреда другим, как в школе, так и позже, на работе. Общество без насилия рождается из высоких социальных умений. И здесь нам предстоит еще очень долгий путь.
Похожих проблем, в которых надо искать возможности, в нашей жизни будет еще много. Ни сегодня, ни в будущих речах не будет времени раскрыть их все и предложить решения.
Проведенная нами административная реформа, за которой не последовала реформа финансирования самоуправлений. Без существенных прямых налоговых доходов, использование которых не регулируется центральной властью, действительное применение принципа субсидиарности, т.е. принципа принятия решений на местном уровне, в управлении в Эстонии невозможно.
Давайте больше доверять своим местным самоуправлениям! В большой части они обладают достаточными умениями, разумными людьми и инициативой, чтобы дать им больше возможности и свободы действовать.
Наше стареющее население, растущая необходимость предупреждать болезни, чтобы остаться государством с функционирующей медицинской системой, которое справляется со своими расходами на здравоохранение. Состояние здоровья нашего населения, генофонд или просто большое количество проблем со здоровьем, которые можно предупредить просто при помощи здравого ума, предупредить и смягчить путем консультирования.
Наши вузы, лучший из которых находится в верхней части мирового рейтинга, в числе 300 лучших вузов мира, хотя единственный в мире как alma mater обучает наших детей на эстонском языке – но где всё более ясно проявляется нехватка денег, свойственная неконсолидированному сектору.
Гимназии Кохтла-Ярве, а скоро и Йыхви, где принято смелое решение прыгнуть в мутную воду, не боясь учиться только на эстонском языке. Отсутствие подобного решения в Нарве. Жители Силламяэ, которые стараются обеспечить своим детям возможность обучения на эстонском языке.
Наш обладающий хорошими знаниями социальный сектор, в котором много людей с большим сердцем, которые при помощи денег из Норвегии и Европы, при поддержке и вдохновении хороших муниципальных властей, часто под влиянием собственных подобных проблем, создали сферу с лучшими знаниями, которая не способна предложить лучшую услугу по причине нехватки внимания властей – потому что слов больше, чем возможностей бюджета.
Наши центры помощи жертвам сексуального насилия, которые многие годы работали благодаря энтузиастам-одиночкам, которые видят явный рост числа обращающихся к ним и понимают – если государство не будет системно наращивать мощность, мы обманем тех, кому говорим: не молчи, приди и расскажи, что случилось.
Наша молодежь, которая хочет видеть Эстонию без насилия, где все дети растут в безопасных семьях, без стереотипов о том, что сила, ругань и грубость правят бал и ведут жизнь вперед.
Иными словами: все те, кто верит в чудеса. Кто не считает, что мир и есть неизбежная борьба за существование, в которой побеждает более сильный, нахальный и циничный. Все те, кто еще не разочаровался, кто еще не циничен, кто не делает что-то, основываясь на своем узком интересе.
За нами Конституция Эстонии. За нами международный круг друзей, который исходит из таких же базовых ценностей. И на нас самих надеются те, у кого свобод и возможностей меньше, чем у нас.
Но у нас идет и самоуверенный парад глупости. Эдакая гордая некомпетентность и пренебрежительное отношение к глубине, знанию, образованности – это тоже ниточка, показывающая нашу проблему, больное место, но которую мы можем с успехом обратить в культурный успех, обновление языка, науки, политики.
Сегодня продолжать отстаивать универсальные права человека и демократические ценности неудобно, опасно, предосудительно. Но действительно ли в такие исторические моменты, скорее сложные, выясняется, какова же Эстония на самом деле? Демократическая или ценящая тоталитарную молчаливую жизнь? Любящая свободу или пугающаяся ее? Уважающая силу или ценности? Ищущая новые разумные решения или держащаяся за старые и затратные? Интересующаяся существующими в мире интересными возможностями или недоверчиво закрывающаяся в себе?
Вы в этом зале несете прямую ответственность за то, чтобы на эти вопросы были даны ответы. Вы свободны формировать их – но все же в рамках той Конституции, которую одобрил народ Эстонии. Вы свободны в своих решениях, но все же не совершенно – в соответствии с Конституцией вы должны исходить из ожиданий всех людей Эстонии, а не только своих избирателей.
Вы и есть хранители нашего правового государства – эта ответственность больше, чем просто быть законодателем. От этой ответственности нельзя убежать, скрыться за мнением группы или фракции. Касаются ли ваши решения важных для общества вопросов? Может ли житель Эстонии и в дальнейшем верить в Конституцию своей страны и в данные законом обещания, даже очень долгосрочные? Вы можете дать надежду и чувство уверенности, но также продемонстрировать цинизм и убежденность в том, что каждый, также и в этом зале, выступает только за свои интересы или за интересы некоего узкого круга.
Я желаю, чтобы победили забота и добро. Все это в ваших руках. Удачи и сил в работе!