Керсти Кальюлайд - членам Рийгикогу: что там, за горизонтом?

Сегодняшний закон гласит, что когда социальный работник приходит к тебе, ты можешь отказаться. Но к тому времени сбор информации уже завершен. Согласны ли мы с этим или хотим, чтобы возможность отказаться существовала уже до этого? Как решить это общим принципом, а не каждым законом о проактивной услуге в отдельности? Если мы не найдем одного понятного и доведенного до сведения каждого решения, то люди перестанут доверять свои данные государству. Никто, кроме Рийгокогу, не сможет дать на это ответа.

Третья серьезная проблема – общеобразовательная школа, в которой проявляются признаки расслоения, несмотря на то, что они, по сравнению с большинством стран мира, еще не такие существенные. Но они существуют. Учителя одной из школ Тарту отмечают снижающуюся конкурентоспособность учащихся из сельских школ Тартуского уезда по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Это сигнал опасности.

Надо реагировать быстро, чтобы по-прежнему каждый ребенок из любой школы Эстонии имел возможность поступить в Тартуский университет и в другие хорошие вузы, независимо от толщины кошелька родителей и места проживания семьи. Это национальное достояние, которое не должно исчезнуть. Это гарантия социальной мобильности, самый важный элемент связности общества будущего, за поддержание которого мы сегодня можем нести ответственность. И в будущем нас ждет еще много неопределенности. Так давайте поддерживать в порядке хотя бы ту малую часть будущего, которую мы можем сегодня предвидеть.

У нас есть исключаемые из школ и вузов мальчики и юноши, которые явно нуждаются в новой модели образования быстрее, чем девочки. У нас есть по всему миру эстонцы, которым нужна для их детей всемирная школа, предлагающая обучение на базе интернета, дающее полноценное эстонское среднее образование. Частью решения всех трех проблем является более технологичная школа.

Исследования показывают, что если до прихода интернета в жизнь детей у девочек всегда были лучшие оценки по английскому языку, то теперь они лучше у мальчиков. Если раньше у детей одного возраста предположительно были знания одного уровня, то теперь это больше не так, и это наблюдается по очень разным предметам. Школа вместо места учебы должна превратиться в поддерживаемое место учебы, где каждый ребенок в классе может при необходимости заниматься немного разными вещами при помощи доступных ему учебных материалов.

Наверняка эти материалы будут предлагать основанные на обратной связи задания, позволяя детям двигаться в своих знаниях к новым уровням и связывать между собой знания в разных сферах. Да, все это будет похоже на компьютерную игру, что вызывает у нас, взрослых, легкий страх, но обеспечит нашим детям способ получения знаний, отвечающий их потребностям.