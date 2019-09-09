Продавцов топлива хотят освободить от обязанности добавлять биокомпоненты

"Посоветовавшись с представителями сектора, мы решили предложить упразднить так называемый 6,4-процентный порог, то есть убрать из закона обязанность поставщиков физически добавлять в топливо биокомпоненты объемом не менее 6,4% в расчете на шесть месяцев", – сообщил порталу новостей ERR министр экономики Таави Аас.

Если поправки будут приняты, то поставщик топлива будет сам решать, станет ли он выполнять требование частично или полностью при помощи физического биотоплива или же прибегнет к выполнению обязательства к помощи посредников.