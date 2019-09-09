«Умное голосование» Навального сработало: оппозиция займет почти половину мест в Мосгордуме

Член ТИК Гольяново Андрей Заякин рассказал "Новой газете", что комиссия пыталась саботировать работу: "документы принимаются по комплекту в час, УИКи начали отказывать в выдаче протоколов".

Обращение Сергея Савостьянова. Он выигрывает у лидера ЕР Метельского и сейчас у него пытаются украсть победу вбросами pic.twitter.com/CwRcFSLWly — Alexey Navalny (@navalny) 8 сентября 2019 г.

Ну все. Поздравляю всех и особенно наш @otdel_r. Кончили мы Метельского - австрийского миллиардера и лидера столичной «Единой России» pic.twitter.com/4lAgcdVfrA — Alexey Navalny (@navalny) 9 сентября 2019 г.

В Мосгордуму избрались девять самовыдвиженцев - действующих депутатов из фракции "Единая Россия": председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (12-й округ), Инна Святенко (22-й), Людмила Стебенкова (25-й), Кирилл Щитов (26-й), Степан Орлов (27-й), Людмила Гусева (33-й), Александр Семенников (34-й), Татьяна Батышева (40-й), Евгений Герасимов (41-й). Также прошли трое действующих депутатов из провластного объединения "Моя Москва" - Надежда Перфилова (7-й), Лариса Картавцева (10-й), Ольга Шарапова (36-й).

Среди других провластных самовыдвиженцев в Мосгордуму прошли Андрей Титов (1-й округ), олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева (4-й), ведущий пропагандистского политического ток-шоу на мэрском телеканале ТВЦ Роман Бабаян (5-й), Андрей Медведев (9-й), Игорь Бускин (13-й), Елена Николаева (23-й), Елена Самышина (28-й), Олег Артемьев (29-й), Ольга Мельникова (32-й), Наталья Метлина (35-й), Александр Козлов (38-й), Валерий Головченко (39-й). Окончательные итоги выборов должны быть утверждены окружными избирательными комиссиями.

Явка избирателей на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 99,47% протоколов составила 21,69%, передает РИА "Новости". Это чуть больше, чем по итогам прошлых выборов 2014 года (21,04%).

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю". "Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", - говорится на сайте Собянина.

Выборы в Мосгордуму прошли без лидеров несистемной оппозиции, не зарегистрированных Мосгоризбиркомом на основании якобы большого брака в подписях избирателей - Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, юриста ФБК Любови Соболь, директора ФБК Ивана Жданова, соратника Гудкова Александра Соловьева (победил его тезка от "СР"), муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, муницпального депутата Зюзино Константина Янкаускаса. Их недопуск к выборам спровоцировал массовые акции протеста. По итогам митинга 27 июля, обернувшегося жесткими задержаниями более тысячи человек, было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". Почти все лидеры протеста отбыли длительные административные аресты, отсекавшие их от участия в новых акциях. Любовь Соболь, которую нельзя было арестовать в связи с наличием маленького ребенка, неоднократно задерживали, а общая сумма присужденных ей штрафов достигла миллиона рублей.

Хотя никаких разрушений и погромов 27 июля не было, несколько фигурантов дела получили реальные и довольно суровые сроки. Данила Беглец, дернувший за руку полицейского на акции, получил два года колонии; Иван Подкопаев, якобы распыливший перцовый газ в сторону полицейских, отправлен в колонию на три года; Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за брошенную в сторону омоновца урну; Кирилл Жуков, махнувший рукой перед шлемом росгвардейца, получил 3 года колонии.