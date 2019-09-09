«Умное голосование» Навального сработало: оппозиция займет почти половину мест в Мосгордуме

В Мосгордуму прошли все четверо кандидатов от партии "Яблоко" - Евгений Бунимович (6-й округ), Максим Круглов (14-й округ), Сергей Митрохин (43-й округ) и поддержанная партией самовыдвиженец Дарья Беседина (8-й округ). Таким образом, "Яблоко" будет представлено в Мосгордуме впервые за 10 лет, отмечает радиостанция "Эхо Москвы". Участвовавший в акциях протеста независимый самовыдвиженец Роман Юнеман, основатель НКО "Жилищная инициатива", шел на победу в 30-м округе, но после подсчета данных электронного голосования с небольшим отрывом проиграл ректору Института русского языка Маргарите Русецкой.
От "Справедливой России" избрались Александр Соловьев (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й) и Магомет Яндиев (45-й). Последний, которого призывал поддержать через "Умное голосование" Алексей Навальный, обошел провластного кандидата - проректора ВШЭ Валерию Касамару. От того же 45-го округа баллотировался не допущенный к выборам Илья Яшин, который с конца июля отбыл пять административных арестов подряд за участие в массовых акциях за свободные выборы.
По данным Telegram-канала "Проект", Касамара еще ночью признала, что проигрывает гонку. "Я вижу, что в Москве эффект "Умного голосования" имеет место, я не могу его отрицать. Другое дело, что "Умное голосование" не синонимично эффективному голосованию", - приводит ее слова издание. По мнению Касамары, за Яндиева "явно консолидированно" выступила мусульманская диаспора.
Всё, Касамара официально признала поражение. Яндиев избран депутатом Мосгордумы. Давайте начистоту: я выиграл у «Единой России» прямо из камеры спецприемника. И, конечно, особое удовольствие - наблюдать вытянувшиеся лица жуликов из избиркома, которые снимали меня с выборов. pic.twitter.com/tTGN2C9X1o— Илья Яшин (@IlyaYashin) 8 сентября 2019 г.
От КПРФ избрались 13 человек, многие из них были поддержаны "Умным голосованием": Дмитрий Локтев (2-й округ), Николай Зубрилин (11-й округ), Сергей Савостьянов (15-й округ), Виктор Максимов (17-й округ), Елена Янчук (18-й округ), Олег Шереметьев (19-й округ), Евгений Ступин (20-й округ), Леонид Зюганов (22-й округ), Павел Тарасов (24-й округ), Любовь Никитина (31-й округ), действующий вице-спикер Мосгордумы Николай Губенко (37-й округ), Екатерина Енгалычева (42-й округ) и Елена Шувалова (44-й округ).
Савостьянов опередил на выборах председателя московского отделения партии "Единая Россия" Андрея Метельского, который, как и все другие провластные кандидаты, шел самовыдвиженцем. Таким образом, впервые с 2001 года прервалась череда его переизбраний. В июле Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о сети отелей в Австрии и другой недвижимости семьи Метельского, записанной на пожилую мать, сына и близкого друга единоросса.
Оппонент Метельского Сергей Савостьянов рассказал о попытке фальсификации результатов голосования в пользу единоросса в 957-й комиссии. "В стопку с бюллетенями Метельского подмешаны бюллетени, проголосованные за меня, Савостьянова Сергея Владимировича. Все это делается для того, чтобы спасти Метельского от разгрома", - рассказал в ночь после голосования кандидат от КПРФ.
Член ТИК Гольяново Андрей Заякин рассказал "Новой газете", что комиссия пыталась саботировать работу: "документы принимаются по комплекту в час, УИКи начали отказывать в выдаче протоколов".
Обращение Сергея Савостьянова. Он выигрывает у лидера ЕР Метельского и сейчас у него пытаются украсть победу вбросами pic.twitter.com/CwRcFSLWly— Alexey Navalny (@navalny) 8 сентября 2019 г.
Ну все. Поздравляю всех и особенно наш @otdel_r. Кончили мы Метельского - австрийского миллиардера и лидера столичной «Единой России» pic.twitter.com/4lAgcdVfrA— Alexey Navalny (@navalny) 9 сентября 2019 г.
В Мосгордуму избрались девять самовыдвиженцев - действующих депутатов из фракции "Единая Россия": председатель Мосгордумы Алексей Шапошников (12-й округ), Инна Святенко (22-й), Людмила Стебенкова (25-й), Кирилл Щитов (26-й), Степан Орлов (27-й), Людмила Гусева (33-й), Александр Семенников (34-й), Татьяна Батышева (40-й), Евгений Герасимов (41-й). Также прошли трое действующих депутатов из провластного объединения "Моя Москва" - Надежда Перфилова (7-й), Лариса Картавцева (10-й), Ольга Шарапова (36-й).
Среди других провластных самовыдвиженцев в Мосгордуму прошли Андрей Титов (1-й округ), олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и телеведущая Мария Киселева (4-й), ведущий пропагандистского политического ток-шоу на мэрском телеканале ТВЦ Роман Бабаян (5-й), Андрей Медведев (9-й), Игорь Бускин (13-й), Елена Николаева (23-й), Елена Самышина (28-й), Олег Артемьев (29-й), Ольга Мельникова (32-й), Наталья Метлина (35-й), Александр Козлов (38-й), Валерий Головченко (39-й). Окончательные итоги выборов должны быть утверждены окружными избирательными комиссиями.
Явка избирателей на выборах в Мосгордуму по итогам обработки 99,47% протоколов составила 21,69%, передает РИА "Новости". Это чуть больше, чем по итогам прошлых выборов 2014 года (21,04%).
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными и реально конкурентными за всю последнюю историю". "Страсти были нешуточные. В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий "Яблоко" и "Справедливая Россия". Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", - говорится на сайте Собянина.
Выборы в Мосгордуму прошли без лидеров несистемной оппозиции, не зарегистрированных Мосгоризбиркомом на основании якобы большого брака в подписях избирателей - Дмитрия Гудкова, Ильи Яшина, юриста ФБК Любови Соболь, директора ФБК Ивана Жданова, соратника Гудкова Александра Соловьева (победил его тезка от "СР"), муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, муницпального депутата Зюзино Константина Янкаускаса. Их недопуск к выборам спровоцировал массовые акции протеста. По итогам митинга 27 июля, обернувшегося жесткими задержаниями более тысячи человек, было возбуждено уголовное дело о "массовых беспорядках". Почти все лидеры протеста отбыли длительные административные аресты, отсекавшие их от участия в новых акциях. Любовь Соболь, которую нельзя было арестовать в связи с наличием маленького ребенка, неоднократно задерживали, а общая сумма присужденных ей штрафов достигла миллиона рублей.
Хотя никаких разрушений и погромов 27 июля не было, несколько фигурантов дела получили реальные и довольно суровые сроки. Данила Беглец, дернувший за руку полицейского на акции, получил два года колонии; Иван Подкопаев, якобы распыливший перцовый газ в сторону полицейских, отправлен в колонию на три года; Евгений Коваленко получил 3,5 года колонии за брошенную в сторону омоновца урну; Кирилл Жуков, махнувший рукой перед шлемом росгвардейца, получил 3 года колонии.
Большой резонанс также вызвали приговоры в отношении участника нескольких протестных акций (не 27 июля) Константина Котова и блогера Владислава Синицы. Первый получил четыре года колонии по делу о неоднократном нарушении правил проведения митинга (212.1 УК, так называемая "дадинская" статья по имени первого осужденного по ней активиста Ильдара Дадина). Синица получил пять лет колонии за твит о детях силовиков, разгоняющих акции протеста. Суд признал его призывом к расправе.