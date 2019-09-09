Задайте свой вопрос и получите пригласительный на Таллиннский бизнес-форум

12 сентября в TalTech Mektory пройдет Таллиннский бизнес-форум. Кульминацией дня станет большая дискуссия, которую будут вести главный редактор RusPostimees Олеся Лагашина и телеведущая, актриса Татьяна Космынина.
Только наши читатели имеют возможность задать свой вопрос участникам дискусиии «Ищем болевые точки предпринимательства» и выиграть пригласительный на форум. Для этого заходите к нам в соцсети, и задайте вопрос в комментариях к нашим постам в Facebook и Instagram.
Вопросы принимаются до 16:00 среды, 11 сентября. Победитель будет объявлен до 17:00. Его имя будет опубликовано и редакция свяжется с ним.
Искать ответы на ваши каверзные вопросы будут: предприниматели Арег Арутюнян и Владимир Волохонский, вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и депутат Рийгикогу, экс-министр МВД, юстиции и социальных дел Ханно Певкур.
В мире предпринимательства, как в живой природе, выживает не самый сильный, не самый умный, а тот, кто лучше всех откликается на изменения. В частности, в ближайшее время ожидаются поистине революционные изменения, касающиеся вопросов налоговой оптимизации. Об этом, а также об искусственном интеллекте, решении проблемы кадрового голода и многом другом вы сможете узнать 12 сентября на Таллиннском бизнес-форуме.