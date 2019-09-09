Задайте свой вопрос и получите пригласительный на Таллиннский бизнес-форум

Только наши читатели имеют возможность задать свой вопрос участникам дискусиии «Ищем болевые точки предпринимательства» и выиграть пригласительный на форум. Для этого заходите к нам в соцсети, и задайте вопрос в комментариях к нашим постам в Facebook и Instagram.

Вопросы принимаются до 16:00 среды, 11 сентября. Победитель будет объявлен до 17:00. Его имя будет опубликовано и редакция свяжется с ним.

Искать ответы на ваши каверзные вопросы будут: предприниматели Арег Арутюнян и Владимир Волохонский, вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и депутат Рийгикогу, экс-министр МВД, юстиции и социальных дел Ханно Певкур.