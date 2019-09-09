Лео Куннас: предприниматели, проявляйте больше патриотизма!

Представитель EKRE отметил, что его беспокоит наплыв русскоязычных трудовых мигрантов, подчеркнув: «Выживание эстонской нации – это главная цель, ради которой существует наше государство».

«В Эстонии 25 000 безработных. Работа нужна в первую очередь для них», – подчеркнул политик. Куннас посетовал, что во время экономического кризиса 10 лет назад в Эстонии было очень мало сделано для того, чтобы удержать своих жителей в стране: «Уехало минимум 50 тысяч. Да, мы толком-то и не знаем, сколько людей покинуло страну. Они могли бы вернуться обратно, если бы им платили здесь больше».

Куннас утверждает, что на месте предпринимателя он был бы готов платить местным работникам больше, чем приезжим. «В ущерб вашему бизнесу?» – прозвучал вопрос. «Это трудно, но нужно быть патриотами», – ответил Куннас.

«То есть, вы обвиняете предпринимателей в том, что они не патриоты?» – поинтересовались ведущие. «Я никого не обвиняю. Я просто пытаюсь обрисовать ситуацию, в которой мы оказались», – последовал ответ.