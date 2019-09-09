Олег Осиновский – EKRE: вы снизили акцизы не для патриотов!

«Хорошо, что вы подняли вопрос про патриотизм, – заявил Осиновский в эфире ток-шоу «Своя правда». – Когда десятки тысяч людей, включая избирателя EKRE, едут в Латвию покупать алкоголь, чтобы сэкономить несколько евро, это тоже патриотизм? Где ваши возмущения по поводу того, что они грабят свою страну? Ведь от снижения налоговых поступлений страдают их матери-пенсионерки, учителя, врачи и т.д. Почему политики EKRE не возмущаются, что ваш избиратель вывозит деньги из страны? И неважно, сколько эта водка там стоит – пусть хоть даром раздают!».

«Мы для того и снизили акцизы, чтобы наши жители покупали алкоголь в Эстонии», - попытался возразить Куннас. Осиновский продолжил настаивать на своем: «Патриотизм означает, что человек будет покупать спиртное здесь независимо от того, сколько оно стоит за границей. А если это где-то чуть дешевле, и человека пальцем помани – он побежал, то никакой это не патриотизм!»