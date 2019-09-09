Omniva может закрыть 52 почтовые конторы

Из всего количества почтовых отделений государственной фирмы AS Eesti Post, работающей под торговым знаком Omniva, разрешение на деятельность предоставлено только 215-и. Несмотря на это, само предприятие сообщает, что обо всех возможных изменениях очень конкретно пока рано говорить.
Если в октябре прошлого года департамент конкуренции установил минимальным количество почтовых отделений в Эстонии 245 вместо прежних 320, то в понедельник ведомство выдало лицензию на деятельность только 215 конторам, имеющим право оказывать почтовые услуги. Пока у Omniva по всей Эстонии 267 почтовых отделений.
«Реорганизация в оказании почтовых услуг исходит из необходимости оказывать людям услуги и в первую очередь о ходе реорганизации переговоры ведутся с местными самоуправлениями. Без сомнения, пойдет об этом речь и при получении новых лицензий на деятельность. Лицензия действует пять лет, но обо всех возможных изменениях пока слишком рано говорить», - пояснила пресс-секретарь Omniva в переданном BNS пресс-релизе.
В соответствии с выданной департаментом лицензией на деятельность, вопрос открытия или закрытия почтовых отделений находится в компетенции самого предприятия, однако меньше минимального количества отделений в Эстонии быть не должно.