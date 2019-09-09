Omniva может закрыть 52 почтовые конторы

Если в октябре прошлого года департамент конкуренции установил минимальным количество почтовых отделений в Эстонии 245 вместо прежних 320, то в понедельник ведомство выдало лицензию на деятельность только 215 конторам, имеющим право оказывать почтовые услуги. Пока у Omniva по всей Эстонии 267 почтовых отделений.

«Реорганизация в оказании почтовых услуг исходит из необходимости оказывать людям услуги и в первую очередь о ходе реорганизации переговоры ведутся с местными самоуправлениями. Без сомнения, пойдет об этом речь и при получении новых лицензий на деятельность. Лицензия действует пять лет, но обо всех возможных изменениях пока слишком рано говорить», - пояснила пресс-секретарь Omniva в переданном BNS пресс-релизе.