Пн, 9.09.2019
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Omniva может закрыть 52 почтовые конторы

Почтовая контора Eesti post.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Из всего количества почтовых отделений государственной фирмы AS Eesti Post, работающей под торговым знаком Omniva, разрешение на деятельность предоставлено только 215-и. Несмотря на это, само предприятие сообщает, что обо всех возможных изменениях очень конкретно пока рано говорить.

Если в октябре прошлого года департамент конкуренции установил минимальным количество почтовых отделений в Эстонии 245 вместо прежних 320, то в понедельник ведомство выдало лицензию на деятельность только 215 конторам, имеющим право оказывать почтовые услуги. Пока у Omniva по всей Эстонии 267 почтовых отделений.

«Реорганизация в оказании почтовых услуг исходит из необходимости оказывать людям услуги и в первую очередь о ходе реорганизации переговоры ведутся с местными самоуправлениями. Без сомнения, пойдет об этом речь и при получении новых лицензий на деятельность. Лицензия действует пять лет, но обо всех возможных изменениях пока слишком рано говорить», - пояснила пресс-секретарь Omniva в переданном BNS пресс-релизе.

В соответствии с выданной департаментом лицензией на деятельность, вопрос открытия или закрытия почтовых отделений находится в компетенции самого предприятия, однако меньше минимального количества отделений в Эстонии быть не должно.

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