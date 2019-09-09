Всеволод Юргенсон: языковая инспекция игнорирует жалобы на понаехавших

«Я лично написал в Языкову инспекцию три жалобы на тех, кто говорит только на английском. И ноль внимания!» - заявил в эфире ток-шоу «Своя правда» политик-таксист Всеволод Юргенсон.
«Посмотрите, до чего в Эстонии дело дошло! Сборщики клубники – с Украины, водители Bolt – из Анголы, курьеры Wolt – из Сомали. Наши СМИ пишут о том, что не хватает рабочих рук, а на самом деле, все уже здесь», – возмутился Юргенсон.
«Меня не раз обслуживали только на английском и в Старом городе, и в центре Таллинна. Инспекция закрывает глаза на английский язык и преследует местных русскоязычных», – подчеркнул гость передачи.