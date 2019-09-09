Пн, 9.09.2019
Мы одержимы желанием модернизировать весь эстонский государственный аппарат, сделать его более эффективным и заставить его работать лучше для Эстонии. Мартин Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Всеволод Юргенсон: языковая инспекция игнорирует жалобы на понаехавших

Всеволод Юргенсон: языковая инспекция игнорирует жалобы на понаехавших

Всевелод Юргенсон (Центристская партия).

ФОТО: Erakogu

«Я лично написал в Языкову инспекцию три жалобы на тех, кто говорит только на английском. И ноль внимания!» - заявил в эфире ток-шоу «Своя правда» политик-таксист Всеволод Юргенсон.

«Посмотрите, до чего в Эстонии дело дошло! Сборщики клубники – с Украины, водители Bolt – из Анголы, курьеры Wolt – из Сомали. Наши СМИ пишут о том, что не хватает рабочих рук, а на самом деле, все уже здесь», – возмутился Юргенсон.

«Меня не раз обслуживали только на английском и в Старом городе, и в центре Таллинна. Инспекция закрывает глаза на английский язык и преследует местных русскоязычных», – подчеркнул гость передачи.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ