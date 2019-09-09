Пропавшая 81-летняя Янина попала в объектив видеокамеры: ее поиски продолжаются

В ходе поисков 81-летней Янины была прочесана большая территория между Кехра и деревней Парила. Полиция благодарит всех, кто поделился информацией о возможном местонахождении пожилой женщины.
8 сентября в волости Ания пропавшая попала в поле зрения одной видеокамеры. Сейчас у полиции есть основание полагать, что в этот день около 13-14:00 Янина пошла пешком из деревни Парила в сторону города Кехра, который находится на расстоянии шести-семи километров.
Напомним, что 9 сентября с полицией связался обеспокоенный сын 81-летней женщины и сообщил, что накануне утром его мать ушла в лес и не вернулась.