Вт, 10.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Пропавшая 81-летняя Янина попала в объектив видеокамеры: ее поиски продолжаются

Пропавшая 81-летняя Янина попала в объектив видеокамеры: ее поиски продолжаются

Полиция разыскивает 81-летнюю Янину.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В ходе поисков 81-летней Янины была прочесана большая территория между Кехра и деревней Парила. Полиция благодарит всех, кто поделился информацией о возможном местонахождении пожилой женщины.

Полиция разыскивает 81-летнюю Янину.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

8 сентября в волости Ания пропавшая попала в поле зрения одной видеокамеры. Сейчас у полиции есть основание полагать, что в этот день около 13-14:00 Янина пошла пешком из деревни Парила в сторону города Кехра, который находится на расстоянии шести-семи километров.

Напомним, что 9 сентября с полицией связался обеспокоенный сын 81-летней женщины и сообщил, что накануне утром его мать ушла в лес и не вернулась.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ