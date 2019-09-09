Пропавшая 81-летняя Янина попала в объектив видеокамеры: ее поиски продолжаются

8 сентября в волости Ания пропавшая попала в поле зрения одной видеокамеры. Сейчас у полиции есть основание полагать, что в этот день около 13-14:00 Янина пошла пешком из деревни Парила в сторону города Кехра, который находится на расстоянии шести-семи километров.