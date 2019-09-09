Ушла в лес и не вернулась: полиция разыскивает 81-летнюю Янину

По имеющимся данным женщина пошла в лес одна, с собой телефона у нее нет. Скорее всего, женщина одета в куртку желтого цвета, темные брюки, а на шее у нее на веревочке ключи. Рост Янины примерно 160 см, она среднего телосложения и у нее седые волосы.