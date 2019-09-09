Пн, 9.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Ушла в лес и не вернулась: полиция разыскивает 81-летнюю Янину

Ушла в лес и не вернулась: полиция разыскивает 81-летнюю Янину

kadunud Janina

ФОТО: PPA

9 сентября с полицией связался обеспокоенный сын 81-летней женщины и сообщил, что его мама ушла вчера утром в лес, который расположен в Кехра, и не вернулась. 

По имеющимся данным женщина пошла в лес одна, с собой телефона у нее нет. Скорее всего, женщина одета в куртку желтого цвета, темные брюки, а на шее у нее на веревочке ключи. Рост Янины примерно 160 см, она среднего телосложения и у нее седые волосы.

Поиски продолжаются. В поисках задействованы полицейские, добровольцы, вертолет, дрон, служебные собаки. К сожалению, на данный момент поиски результата не дали.

В случае, если вы увидите женщину, которая изображена на фото, просим незамедлительно связаться с полицией по короткому номеру 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ