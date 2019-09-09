Вт, 10.09.2019
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Что будет с русской школой? Правительство выработает план развития эстоноязычного образования

Фото иллюстративное

ФОТО: Marko Saarm

Коалиционные партии – Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и "Отечество" – внесли на рассмотрение Рийгикогу проект решения, из которого следует, что правительство должно выработать программу развития эстонского языка на период 2021–2035.

Хотя партия "Отечество" в своем пресс-релизе подчеркнула, что поддерживает переход на единую эстоноязычную систему образования, коалиционные партии решили не поддерживать законопроект Партии реформ о переходе на единую эстоноязычную систему образования, рассмотрение которого пройдет завтра, 10 сентября. 

Вместо этого, коалиционные партии решили представить проект решения о программе развития эстонского языка 2021-2035, уделив в ней особое внимание и образованию. 

"Нужно, чтобы программа развития эстонского языка охватывала все образовательные ступени, все сферы науки и жизни. Задание правительства – разработать детальные программу и план для эстоноязычного образования. Наша образовательная система должна обеспечить всем хорошее знание государственного языка", – сказал депутат от "Отечества" Юллар Сааремяэ.

Согласно законопроекту Партии реформ, переход на единую эстоноязычную систему образования должен начаться с 1 сентября следующего года и продолжался бы до девяти лет.

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