Правительство выработает план развития эстоноязычного образования

Хотя партия "Отечество" в своем пресс-релизе подчеркнула, что поддерживает переход на единую эстоноязычную систему образования, коалиционные партии решили не поддерживать законопроект Партии реформ о переходе на единую эстоноязычную систему образования, рассмотрение которого пройдет завтра, 10 сентября.

Вместо этого, коалиционные партии решили представить проект решения о программе развития эстонского языка 2021-2035, уделив в ней особое внимание и образованию.

"Нужно, чтобы программа развития эстонского языка охватывала все образовательные ступени, все сферы науки и жизни. Задание правительства – разработать детальные программу и план для эстоноязычного образования. Наша образовательная система должна обеспечить всем хорошее знание государственного языка", – сказал депутат от "Отечества" Юллар Сааремяэ.