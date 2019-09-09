Вт, 10.09.2019
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Министр культуры: перевести русские школы на эстонский язык можно за пять лет

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Tõnis Lukas

ФОТО: Erakogu

Министр культуры Тынис Лукас из партии "Отечество" на своей Facebook-странице написал, что перевести школу на эстонский язык обучения на всех ступенях образования можно максимально за пять лет.

Но это потребует дополнительных расходов, отметил министр. По его оценке, на покрытие необходимых расходов потребуется дополнительно как минимум 30 миллионов евро в год. 

Во вторник, 10 сентября, в Рийгикогу рассмотрят законопроект Партии реформ о переходе на единую эстоноязычную систему образования. Входящие в правящую коалиции партии решили его не поддерживать и представить проект решения о программе развития эстонского языка, уделив в ней особое внимание и образованию. Не собираются поддерживать реформистов и социал-демократы, пишет Rus.Err.

Согласно законопроекту Партии реформ, переход на единую эстоноязычную систему образования должен начаться с 1 сентября следующего года и продолжался бы до девяти лет.

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