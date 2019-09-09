Обиженный? Контуженный? Заслуженный!

Первый выпуск оставил впечатление пробы: одна ведущая тащит на себе сюжетную линию передачи, несколько напряжена и допускает речевые ошибки, вторая чувствует себя комфортнее, но явно работает с чужим для себя материалом. Режиссер и операторы почему-то постоянно показывают одну ведущую со спины, так что она режет кадр пополам, в то время как вторая эстетично сидит на диване. Говорящую ведущую не всегда слышно – явно не успели отреагировать со звуком. И видео, которого не хватает в качестве вставок, чтобы передача стала динамичной.

К чести создателей, уже ко второму выпуску все эти небольшие технические минусы были устранены. Да и «караул, они понаехали!» в настоящее время для населения куда актуальнее, чем «о ужас, они уезжают!» В этом плане выбор редакторов и ведущих безошибочен, и хотя о мигрантах в оригинальных передачах телеканала говорят с момента его основания, ксенофобия - тема неувядающая для всех обиженных и ужаленных, у которых, разумеется, свои резоны (их, правда, в приличном обществе высказывать стыдятся, зато для ток-шоу – самое оно).

Вместе с тем, легкая и, казалось бы, не приводящая ни к чему перебранка на тему трудовых мигрантов (слава богу, не дотягивающая по децибелам до российских телеканалов) не лишена смысла. Давая срез общества во всем богатстве существующих точек зрения, она заставляет, например, задуматься о том, что часто ксенофобия рождается от социальной уязвимости (партия униженных и оскорбленных элитой широко представлена в парламенте не просто так – как бы плохо мы к ней ни относились), тогда как благополучие порождает – и эксплуатирует – открытость.