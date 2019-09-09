Обиженный? Контуженный? Заслуженный!

Чтобы ток-шоу состоялось, в студии нужны минимум один ужаленный (он же городской сумасшедший - и пусть несет любую галиматью как можно громче), один обиженный (лучше больше), один контуженный (он может вообще ничего не говорить, достаточно пару раз взять его крупным планом), один вменяемый (ему можно дать слово предпоследним) и ведущий. Соответственно, если обиженных и ужаленных много, ведущих тоже неплохо бы размножить. После просмотра второго выпуска «Своей правды» на ETV+ мне кажется, что наше ток-шоу наконец-то состоялось.
Первый выпуск оставил впечатление пробы: одна ведущая тащит на себе сюжетную линию передачи, несколько напряжена и допускает речевые ошибки, вторая чувствует себя комфортнее, но явно работает с чужим для себя материалом. Режиссер и операторы почему-то постоянно показывают одну ведущую со спины, так что она режет кадр пополам, в то время как вторая эстетично сидит на диване. Говорящую ведущую не всегда слышно – явно не успели отреагировать со звуком. И видео, которого не хватает в качестве вставок, чтобы передача стала динамичной.
К чести создателей, уже ко второму выпуску все эти небольшие технические минусы были устранены. Да и «караул, они понаехали!» в настоящее время для населения куда актуальнее, чем «о ужас, они уезжают!» В этом плане выбор редакторов и ведущих безошибочен, и хотя о мигрантах в оригинальных передачах телеканала говорят с момента его основания, ксенофобия - тема неувядающая для всех обиженных и ужаленных, у которых, разумеется, свои резоны (их, правда, в приличном обществе высказывать стыдятся, зато для ток-шоу – самое оно).
Вместе с тем, легкая и, казалось бы, не приводящая ни к чему перебранка на тему трудовых мигрантов (слава богу, не дотягивающая по децибелам до российских телеканалов) не лишена смысла. Давая срез общества во всем богатстве существующих точек зрения, она заставляет, например, задуматься о том, что часто ксенофобия рождается от социальной уязвимости (партия униженных и оскорбленных элитой широко представлена в парламенте не просто так – как бы плохо мы к ней ни относились), тогда как благополучие порождает – и эксплуатирует – открытость.
В общем, пока мне было интересно. Единственное, что беспокоит, удастся ли сохранить тот же драйв, когда в студии начнут повторяться говорящие головы. Не секрет, что в наших условиях после пары сезонов количество новых участников, способных ярко и связно говорить по-русски на камеру, начинает резко сокращаться. А слушать мучения эстонских деятелей, предпринимающих героические усилия, чтобы совладать с великим и могучим, можно только очень дозированно. Впрочем, «Своя правда» по своей сути, к счастью, не ограничена набором персонажей, достойных индивидуального интервью. Это передача не про них и не только для них, но в том числе и для тех, кто готов лажать и «ложить» в эфире. И именно это было необходимо телеканалу. Пока это заслуженный успех.