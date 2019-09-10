Вт, 10.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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  • За минувшие сутки полиция задержала почти 30 нетрезвых водителей

За минувшие сутки полиция задержала почти 30 нетрезвых водителей

Vastutustundlike liiklejate sekka sattus aga kolm autojuhti, kes olid alkoholi tarvitanud. Pilt on illustatiivne.

ФОТО: Eero Vabamägi

За минувшие сутки на дорогах страны полицией были задержаны 26 нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительным данным, у одного из задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных 25 - алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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