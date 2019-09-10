Профсоюзы продолжат бороться за повышение минимальной зарплаты

Об этом сообщила пресс-служба ЦСПЭ, напомнив, что 5 сентября собрание уполномоченных Центрального союза профсоюзов Эстонии не одобрило проект по повышению минимальной зарплаты с 1 января 2020 года до 578 евро в месяц, то есть до 3,44 евро в час.

В конце августа делегации Центрального союза профсоюзов Эстонии и Союза работодателей достигли соглашения по повышению в 2020 году минимальной зарплаты, однако соглашение так и не было заключено. Как пояснил лидер профсоюзов Пеэп Петерсон, уже после того, как делегации пришли к соглашению, профсоюзы провели оживленную внутреннюю дискуссию по размеру минимальной зарплаты, и подавляющее большинство высказавшихся посчитало достигнутый на переговорах уровень минимальной зарплаты недостаточным.