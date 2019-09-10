Профсоюзы продолжат бороться за повышение минимальной зарплаты

Правление Центрального союза профсоюзов (ЦСПЭ) во вторник соберется для принятия конкретного решения - как и чего профсоюзы будут добиваться, продолжая переговоры с работодателями о повышении минимальной заработной платы.
Об этом сообщила пресс-служба ЦСПЭ, напомнив, что 5 сентября собрание уполномоченных Центрального союза профсоюзов Эстонии не одобрило проект по повышению минимальной зарплаты с 1 января 2020 года до 578 евро в месяц, то есть до 3,44 евро в час.
В конце августа делегации Центрального союза профсоюзов Эстонии и Союза работодателей достигли соглашения по повышению в 2020 году минимальной зарплаты, однако соглашение так и не было заключено. Как пояснил лидер профсоюзов Пеэп Петерсон, уже после того, как делегации пришли к соглашению, профсоюзы провели оживленную внутреннюю дискуссию по размеру минимальной зарплаты, и подавляющее большинство высказавшихся посчитало достигнутый на переговорах уровень минимальной зарплаты недостаточным.
Профсоюзы напомнили, что они годами добиваются, чтобы минимальная зарплата составляла хотя бы 40 процентов средней заработной платы, что предполагает, что договоренность будет по крайней мере уровня в 600 евро.