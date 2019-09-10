Шумахера тайно госпитализировали

По информации Lenta.ru , Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Отмечается, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты. Гонщика сопровождал хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливался на собственной вилле на берегу Женевского озера.