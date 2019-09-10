Вт, 10.09.2019
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Шумахера тайно госпитализировали

Michael Schumacher

ФОТО: / imago/HochZwei/Straka

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер перевезен из Швейцарии в одну из парижских клиник.

По информации Lenta.ru, Шумахера доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Отмечается, что при транспортировке лицо и тело спортсмена были закрыты. Гонщика сопровождал хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности Филипп Менаше.

В декабре 2018-го  Daily Mail сообщил, что состояние немца значительно улучшилось. По данным британских журналистов, он дышит самостоятельно.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль восстанавливался на собственной вилле на берегу Женевского озера.

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