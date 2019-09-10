Британский парламент отклонил запрос Джонсона о досрочных выборах

При этом Джонсон хочет, чтобы, вопреки новому закону, процедуру для приведения Брекзит не приходилось откладывать. "Я не буду просить об отсрочке", - заявил Джонсон в палате общин. До голосования о новых выборах премьер-министр сказал, что в случае отклонения предложения он проведет переговоры на саммите ЕС в середине октября о выходе ЕС из своей страны 31 октября - с соглашением или, при необходимости, без.