Вт, 10.09.2019
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АТКО перестанет обслуживать две линии

Автобусы ATKO Liinid.

ФОТО: Joosep Pank / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Северо-Эстонский центр общественного транспорта досрочно расторгнет с автобусной фирмой АТКО договор об обслуживании западного направления. Речь идет о линиях Таллинн - Палдиски и Таллинн - Кейла, а главная причина этого решения кроется в нарушениях при обслуживании пассажиров со стороны компании.

Лысые покрышки, неисправные тормоза, отсутствие квалификации у водителя, а порой и вождение автобуса в нетрезвом виде - это неполный перечень нарушений со стороны фирмы АТКО при обслуживании линий в Харьюмаа, пишет Rus.ERR.

Чаша терпения переполнилась и вчера представители Северо-Эстонского центра общественного транспорта объявили, что договор с этой компанией будет расторгнут досрочно.

В компании АТКО заявили, что корень проблем в самой системе бесплатного общественного транспорта, так как количество пассажиров увеличилось, автобусы оказались переполненными, что привело к нарушению графика работы и износу техники.

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