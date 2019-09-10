АТКО перестанет обслуживать две линии

Лысые покрышки, неисправные тормоза, отсутствие квалификации у водителя, а порой и вождение автобуса в нетрезвом виде - это неполный перечень нарушений со стороны фирмы АТКО при обслуживании линий в Харьюмаа, пишет Rus.ERR.

Чаша терпения переполнилась и вчера представители Северо-Эстонского центра общественного транспорта объявили, что договор с этой компанией будет расторгнут досрочно.