Россия дожала Казахстан лишь на последней минуте матча и практически попала на Евро-2020

Победный мяч на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес, замкнувший ударом головой подачу Александра Головина со штрафного.

Команда Станислава Черчесова одержала пять побед подряд в отборочном турнире, забив 17 мячей и пропустив лишь однажды. Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Отставание от Бельгии составляет три очка, отрыв от Казахстана и Кипра — восемь.

Как передает Sports.ru, российская команда может оформить выход в финальную стадию турнира уже 10 октября, за три тура до конца отбора. Для этого подопечным Станислава Черчесова нужно победить Шотландию, а Кипр и Казахстан должны сыграть вничью.