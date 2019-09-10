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  • Россия дожала Казахстан лишь на последней минуте матча и практически попала на Евро-2020

Россия дожала Казахстан лишь на последней минуте матча и практически попала на Евро-2020

Сборная России обыграла Казахстан 1:0, благодаря мячу забитому в концовке встречи Марио Фернандесом (N 2)

ФОТО: Alexander Vilf / Sputnik

Сборная России обыграла Казахстан 1:0, благодаря мячу забитому в концовке встречи Марио Фернандесом, в матче отборочного турнира к Евро-2020.

Победный мяч на 89-й минуте забил защитник Марио Фернандес, замкнувший ударом головой подачу Александра Головина со штрафного.

Команда Станислава Черчесова одержала пять побед подряд в отборочном турнире, забив 17 мячей и пропустив лишь однажды. Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Отставание от Бельгии составляет три очка, отрыв от Казахстана и Кипра — восемь.

Как передает Sports.ru, российская команда может оформить выход в финальную стадию турнира уже 10 октября, за три тура до конца отбора. Для этого подопечным Станислава Черчесова нужно победить Шотландию, а Кипр и Казахстан должны сыграть вничью.

В таком случае Казахстан и Кипр в трех оставшихся турах смогут набрать максимум 17 очков. У россиян даже при трех поражениях в последних матчах будет 18 баллов.

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