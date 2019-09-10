В Эстонии по-прежнему один из самых высоких уровней самоубийств в ЕС

Председатель комиссии Тынис Мёльдер напомнил, что 10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Он призван привлечь внимание к жертвам и их близким, а также к возможностям предотвращения самоубийств.

«Ежегодно по причине самоубийств Эстония в среднем теряет порядка 200 человек. Это – непозволительно много. В годовом разрезе количество самоубийство сократилось, но наш показатель по-прежнему превышает средний по ЕС», – сказал Мёльдер.

Председатель комиссии добавил, что важно повышать осведомленность населения о проблемах, приводящих к суициду. Нуждающимся можно помочь, вовремя вмешавшись и обратив внимание на их проблему. «Важно обращать внимание на нуждающихся в помощи людей вокруг себя – в школе, на работе и среди близких. Ни один тревожный сигнал нельзя оставлять без внимания. Для предотвращения самоубийств и сокращения их числа необходимо, чтобы различные заинтересованные стороны применяли системный подход», – сказал Мёльдер.

Член комиссии по социальным делам Сигне Рийсало сказала, что в течение многих лет самоубийство входило в 20 основных причин смерти. Количество жертв суицида во всем мире каждый год составляет более 800 000 человек и не зависит от пола и возраста.

«К сожалению, Эстония – не исключение. Напротив, по данным Евростата на 100 000 жителей у нас приходится 14,31 случая суицида. В то же время, средний показатель по Европейскому союзу составляет 10,3». – отметила Рийсало.

По ее словам, сегодня вместе с людьми во всем мире будет уместным напомнить о ценности жизни каждого человека и обратить внимание на боль скорбящих и невидимые страдания близких.

«Главная задача – обеспечить доступ к качественным услугам психического здоровья и создать возможности для оказания психосоциальной помощи в критической ситуации, которые в последние десятилетия, к прискорбию, значительно сократились», – пояснила Рийсало.

Заседание комиссии – открытое. Оно начнется в 14:00 в конференц-зале Рийгикогу и будет транслироваться в интернете.

В преддверии заседания состоится тематический семинар, посвященный предотвращению самоубийств. На семинаре с англоязычным докладом «Постсуицидальная реабилитационная помощь на уровне личности, семьи, близкого круга, места работы и местной общины» выступит кризисный психолог из Норвегии Атле Дюрегров (консультант правительства Норвегии по психосоциальной кризисной помощи после массового убийства в Утёйе). Семинар проводится в сотрудничестве между комиссией по социальным делам, Министерством социальных дел, MTÜ Peaasjad и MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm.