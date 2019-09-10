Азербайджан удивил хорватов, Латвия продолжает свободное падение

В Европе прошли очередные матчи квалификации Евро-2020.
Сборная Хорватии, которая вчера могла уже забронировать себе путевку на Евро, неожиданно внесла интригу в расклады отборочной группы Е. В Баку "огненные" встречались с Азербайджаном, который до этого матча очков в квалификации не набирал. Лука Модрич с пенальти на 11-й минуте открыл счет, но затем азербайджанцам удалось не только не пропустить, но и сравнять счет: на 72-й минуте отличился полузащитник "Сабаха" Тамкин Халилзаде. В тоже самое время Словакия в гостях победила 2:1 венгров и теперь расклад в группе Е получается крайне интересным: за три тура до конца отбора у Хорватии десять очков, у венгров и словаков по девять. Также в борбьбу за путевку может вклиниться и Уэльс, который анбрал шесть очков, но провел всего четыре матча. С Уэльсом играть и венграм, и хорватам. Кроме всего прочего, хорваты и венгры встретятся между собой...
Соперники сборной Эстонии по отборочной группе Германия и Северная Ирландия провели очный поединок, в котором победу одержали немцы, 2:0.
В группе G Польша и Австрия сыграли вничью 0:0 и дали возможность Словении, победившей Израиль 3:2, забраться на второе место. А вот Латвия потерпела очердное поражение, на сей раз от Северной Македонии 0:2 и так же как и Эстония не набрала ни одного очка в текущей квалификации. Из всех балтийских стран "лучше" всех выступает пока Литва, набравшая одно очко в своей группе.